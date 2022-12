Kis túlzással könnyebb leírni, hogy ki az akire számíthat Csirke Ferenc vezetőedző, mint azt, akire nem. Komoly vezéráldozatokkal járt ugyanis az Atom oroszlányi győzelme (95–90-re nyertek a piros-kékek), s ennek a levét még most is isszák, ahogy mondani szokták. Frank Áronnak a válla, Paul Atkinsonnak a bokája sínylette meg a kemény csatát, mégpedig olyannyira, hogy most szombaton egyikükre sem számíthat a szakmai stáb.

Nem lehet ott a Zete ellen a parketten Gulyás Milán sem, és hiányozni fog a már Oroszlányban sem játszó De’Monte Buckingham is.

Nélkülük kellene legyőzni a zalaiakat, ami egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek. A vendégek ugyan az előző két bajnokijukat elveszítették, de a két legjobb magyar csapat, a második helyezett Szolnok (80–84) és az éllovas és címvédő Szombathely (80–94) otthonában meccseltek. Addig viszont 6 győzelem és 2 vereség volt a mérlegük...

Eilingsfeld Jánosék az oroszlányi sikerükkel 5/5-ös mutatóval állnak, jó lenne, ha innen előrefelé mozdulnának el. Aligha fog Eilingsfelden múlni a győzelem, a válogatott erőcsatár sorra hozza a dupla duplákat, vagy az ahhoz közeli teljesítményeket, s az NB I-es statisztikákat összegző listán (VAL-mutató) a második helyet foglalja el a kaposvári Michael Hughes mögött.

A Zete ellen mindenkitől száz százalék kell, kezdve Kovács Ákostól, Deon Edwinen és Milos Gruboron át Samuel Taiwóig, s a fiataloknak (Pajor Dávid, Karosi Gergely) is sokkal többet kell hozzátenniük az eddigieknél.

A meccsen egyperces néma csenddel emlékeznek majd az Atomic Boys-csoport szurkolójára, a napokban elhunyt Németh Andrásra.

Az Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE KK találkozó szombaton 18 órakor kezdődik a Gesztenyés úton, a beléptetés zavartalansága miatt érdemes időben útnak indulni.

A férfi NB I állása