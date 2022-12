Nem látszott meg a szekszárdiak játékán, hogy kéthetes szünet után folytatódott számukra szerdán a magyar bajnokság. Az albertirsai sportcsarnokban rendezett találkozón nagyon simán, 33 pontos különbséggel verték meg a WBV CEKK Ceglédet (91–58). Ez egy normál menetrend közepette nem is lenne meglepő, s most sem az, de így, hogy a játékosok a szélrózsa minden irányából jöttek a heti edzésre, dicséretes.

Az amerikaiak otthon voltak feltöltődni, a válogatott kerettagok Eb-selejtezőket játszottak, s a többiek is kaptak egy kis pihenőt Djokics Zseljko vezetőedzőtől. Ehhez képest nagyon sima győzelmet hozott a meccs, ami a szakember munkáját dicséri.

„Ez volt az első meccsünk egy 21 nap alatt sorra kerülő hétmeccses sorozatból, és az elején érződött, hogy a mérkőzés előtt nem tudtunk öt az öt ellen gyakorolni – mondta Djokics Zseljko. – A mérkőzés alatt is érződött, hogy fokozatosan állt össze a játékunk és végül nagyon elégedett vagyok, mert minden mutatóban jól teljesítettünk. Megyünk tovább, szombaton fontos meccs vár ránk a pécsiek otthonában” – összegzett a szekszárdiak szakvezetője.

Szombaton ennél sokkal komolyabb meccs vár a KSC-re Pécsett, az NKA Universitas PEAC ellen.

Igazi presztízsrangadó ez a meccs minden évben, egyrészt Djokics számára, aki évekig dolgozott sikeresen a pécsi kosárlabdázásban, másrészt azért is, mert egy szomszédvári összecsapás megnyerése esetén sokkal édesebb a győzelem íze. Harmadrészt pedig azért, mert Pécsre mindig nayon sok drukker kíséri el a KSCT-t, s bizonyosan így lesz ez most is.

A pécsiek eddig mind a négy hazai meccsüket megnyerték, de a legyőzöttek (Szigetszentmiklós, Csata, PINKK, Cegléd) játékerejét közel sem lehet összevetni a szekszárdiakéval. Ennek ellenére oda kell figyelni nagyon, mert ha a PEAC elkapja a ritmust, akkor baj lehet. Különösen a két magasember, Kiss Virág és Burdick Cassidie jelenthet veszélyt, mindketten ott vannak a legjobbak között az NB I-ben a dobott pontokat, lepattanókat rangsoroló listán.

Tippmix Női NB I, a 10. fordulóban

NKA Universitas PEAC–Atomerőmű KSC Szekszárd

Pécs Nemzeti Kosárlabda Akadémia, szombat, 18 óra

Vezette: Tóth Cecília, Söjtöry Tamás, Nyilas István

Tippmix Női NB I/A, az állás

1. Győr 9 9 0 832–596 1.00

2. Sopron 10 9 1 807–570 0.95

3. Szekszárd 11 9 2 914–699 0.91

4. Diósgyőr 9 7 2 629–536 0.89

5. NKA PEAC 9 7 2 696–625 0.89

6. Vasas 9 4 5 617–646 072

7. ELTE BEAC 9 4 5 635–710 0.72

8. Csata 9 3 6 634–651 0.67

9. Sz.szentmikós 9 2 7 575–693 0.61

10. TFSE-MTK 10 2 8 682–804 0.60

11. Cegléd 10 1 9 669–786 0.55

12. PINKK Pécs 10 0 10 549–923 0.50