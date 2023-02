Az olimpiai kvalifikáció miatt a magyar országúti kerékpársport szakágban is nagyobb érdeklődés mutatkozik idén a körversenyekre, ami még erősebb megvilágításba helyezi a Gemenc Nagydíjat. Nemcsak az ötkarikás játékok miatt nőtt meg a nemzetközi csapatok kedve ez iránt, hanem azért is, mert 2022-ben a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) nagyon jó értékelést adott a versenyről, olvasható a viadal hivatalos oldalán.

Hozzáteszik, a tavaly itt tekerő klubok között is többen vannak, akik az idén is szeretnének a Szekszárd környéki dombokon tekerni, mint például a címvédő új-zélandi csapat, a Bolton Equities Black Spoke vagy a Filutás Viktort leigazoló lengyel HRE MAZOWSZE Serce Polski. A megszokott cseh, román, olasz, osztrák, szlovén érdeklődés mellett Németországból, Belgiumból, Nagy-Brittaniából és Franciaországból is érkeztek megkeresések. Egy kanadai bejegyzésű csapat, melyben tizenkét nemzet kerekesei versenyeznek, valamint Üzbegisztánból a taskenti és a szamarkandi profi csapat is szívesen ellátogatna Tolna vármegyébe, ahogy – a magyar mellett – a bolgár válogatott is szeretne rajthoz állni a körversenyen.

A 49. Gemenc Nagydíjat július 14-15-16-án rendezik, az országúti körverseny „nulladik” napján egyenkénti indításos prológ vezeti fel a két szakaszt.

