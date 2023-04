Szekszárdi versenyen is láthatjuk

Szemerei Levente tervei között szerepel a 12. Borvidék Félmaraton is, de az összeszedett sérülése miatt majd csak pénteken dönt arról, elindul-e a szekszárdi versenyen.

„A combhajlítóm megadta magát, az elmúlt napokban pihentetnem kellett, de most már, ha óvatosan is, de sétálok. Szeretnék ott lenni szombaton, hiszen mégis csak hazai versenyről van szó. Ráadásul nagyon régen, még 2016-ban indultam a Borvidéken, akkor is váltóban” – fogalmazott a maratonra Kenyában készülő szedresi atléta.