A bajnoki cím szempontjából sorsdöntő mérkőzést rendez(het)nek szombaton a megyei második vonalban, ahol a tabella élén álló Nagymányok első számú riválisát fogadja. Amennyiben a Mórágy három ponttal távozik a listavezetőtől, vesztett pontok tekintetében utoléri vendéglátóját és életben tartja aranyéremről szőtt álmát, minden más eredmény a nagymányokiak malmára hajtja a vizet. A hátralévő fordulóban ugyanis a mórágyiak még a dobogóra hajtó Faddot és a jó formában lévő Kisdorogot fogadják, míg a nagymányokiak Kölesdre és a sereghajtó Simontornyához utaznak, végezetül a Faddot látják vendégül.

Gólgazdag mérkőzéseket hozott eddig a két csapat rövid közelmúltja, az eddigi nyolc találkozón összesen 45 gól esett. A bajnokik közül ötöt a Nagymányok, hármat a Mórágy nyert meg úgy, hogy idegenbeli siker csak egyszer született: a 2020 októberi találkozón a mányokiak 4–2-s sikerrel vitték el a három pontot.

„A hazai pálya mellettünk szól, hiszen egyedüli csapatként mi nem veszítettünk még pontot otthon. Jól megy a csapatnak, az elmúlt két mérkőzésen szereztünk tizennégy gólt, ami figyelemreméltó – fogalmazott lapunknak Gere Oszkár, a nagymányokiak játékos-edzője, aki a jó szereplés titkát is elárulta. – Azt látom, hogy összeállt a csapat, azok a helyzetek pedig, amik szezon elején kimaradtak, most befelé pattannak. A szerencse nem hullott az ölünkbe, a játékosok megdolgoztak ezekért az edzéseken. A hétvégi bajnokira úgy készülünk, mint bármelyik korábbira. Nagyobb veszítenivalója ugyanis a Mórágynak van, hiszen mi eggyel több meccsen szerezhetünk pontot. Ettől függetlenül nem dőlünk hátra, a győzelemért lépünk pályára. Feik János öt sárga lap miatt nem játszhat, ez nagy érvágás számunkra, de mindenki másra számíthatunk.”

Gere Oszkár, a nagymányokiak edzője

Fotó: Molnár Gyula

Az idei szezonban is nagyüzemben termelik a gólokat a csapatok, a Nagymányok ebben is élen jár (73 gólt szerzett 18 mérkőzésen), mögötte a Mórágy a második (68/19). A támadósorok mellett a védelmek is teszik a dolgukat, a Fadd után (20) a mórágyiak (24) és a nagymányokiak (25) kapják a legkevesebb gólt.

„Ősszel sikerült nyerjünk otthon, emiatt biztosan fűti a visszavágás vágya a Nagymányokot, viszont nekünk nem sikerült még nyernünk idegenben ellenük, ez pedig minket motivál – nyilatkozta lapunknak Illés Béla, a mórágyiak vezetőedzője. – Újabb háromesélyes mérkőzésre van kilátás, ahol a hazai pálya előnye a listavezető mellett szól, de a végeredményt nagyban befolyásolhatják majd a körülmények. Mindkét csapatban minőségi játékosok szerepelnek, így egyértelmű, hogy az aktuális forma dönti el a rangadót. Ha nem tudunk pontokat szerezni, gyakorlatilag lemondhatunk a bajnoki címről. Hetek óta közel egy kezdőcsapatnyi játékos hiányzik, hétvégén sem számíthatok a sérült Lestár Gyulára, Berényi Szilveszterre, Mányák Noelre, Nagy Ákosra, Pozsár Dominik, valamint az eltiltott Calka Sebastiánra és Balogh Botondra.”

Megyei II. osztály, 23. forduló

Nagymányoki SE–Mórágyi SE

Nagymányok, szombat, 17 óra

A bajnokság állása