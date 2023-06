Szellősen ültek az öltöző padjain a szekszárdi játékosok hétfő délután. Nem azért, mert akkora lett volna helyiség, hogy táncolni is lehetne benne, hanem, mert olyan kevesen voltak jelen az NB III-as csapat első eligazításán. Antal Péter, Füredi Patrik és a fiatal Renczes László mellett a megye egyes Bonyhád VLC-től öt év után visszatérő Ágics Péter is még szabadságát tölti, míg Horog Ádám és Rácz Áron, valamint Bús Márton, Csernik Zsombor, Lajkó Flórián, Paksi Dániel és Péter János már nem is tér vissza a csapathoz, ők máshol folytatják pályafutásukat.

Turi Zsolt vezetőedző megjegyezte, támadót mindenképpen szeretne igazolni (Csernik, Horog, Rácz és Paksi klubváltásával az előző idény 35 góljának több, mint fele, tizennyolc „távozott” az UFC-től), de nem lesz egyszerű feladat. Az anyagiak mellett a merítési lehetőség is véges, miután a következő szezonra megnőttek a környékbeli harmadosztályú együttesek száma (a Dunaföldvár mellett új csapat lesz az NB II-ből kiesett Szentlőrinc és az egy évi után visszajutó Mohács is), akik szintén keretük megerősítésén dolgoznak.

A szekszárdiaknál harmadik teljes szezonját megkezdő pécsi szakember ezzel kapcsolatba elmondta, bár még nincs meg a csoportbeosztás, a négy közül valószínűleg az övék lesz a legerősebb bajnokság (az MLSZ kedden délután kiadta a csoportbeosztást), így a bennmaradás sem lesz egyszerű feladat.

A nemrég újabb négy évre elnöknek megválasztott Kárpáti Zoltán hagyományos szezonindító beszédét is hasonlóképpen indította. Ő sem tudja, hogy ennyi csapatot elbír-e a környék, de mint fogalmazott, több játékossal is tárgyalnak. Mint mondta, mindig nehéz helyzetben vág neki a klub az idénynek, de most valamivel nehezebb a helyzet.

„Amikor jó csapatunk van, akkor könnyen végzi el az ember a feladatait, de amikor kőkeményen meg kell küzdeni minden egyes sikerért, azok jelentik hosszútávon a fejlődést – fogalmazott a harmadik ciklusát töltő elnök. – Mindig volt valahogy, most is lesz. Megkezdjük a felkészülést, aztán július végén nekivágunk a bajnokságnak, sikereket érünk majd el, az pedig az öltözőben lévő játékosokon múlik, hogy mennyit.”

A Szekszárd az előző szezont a 13. helyen zárt a végül tizennyolc csapatra csökkent Közép csoportban.