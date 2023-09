Mint arról beszámoltunk, a paksiak gól nélküli első félidő után Windecker József és Mezei Szabolcs góljával legyőzte az idegenben így már tizennégy mérkőzés óta nyeretlen Fehérvárt. Bognár György vezetőedző szerint megérdemelten tartották otthon a három pontot.

„Egész mérkőzésen mi kezdeményeztünk többet, oda tudtuk szorítani a Fehérvárt a saját térfelére. Az első félidőben is voltak lehetőségeink, a másodikban több beadás jött jobbról és balról is, ezáltal veszélyesebbek is lettünk. Gratulálok a srácoknak, jól reagálták le a múltkori vereség utáni időszakot és profin álltak hozzá ehhez a meccshez és a heti munkához – így Bognár György, aki kitért a Ferencváros elleni múlt heti bajnokira is. – Fel kellett vállalni a saját hibánkat, a mérkőzés értékelése volt jó, utána tisztában voltunk, mit rontottunk el: hogy több játékot gondoltunk a kelleténél, de aztán helyére kerültek a dolgok. A profi futballban benne van, hogy egyszer kikapsz, utána nyerjél, ez a lényeg.”

A paksiak vezetőedzője újságírói kérdésre elmondta, szeretne mindig két belső védővel játszani, de nem találja azt a kettőt, akikkel azt meg tudná valósítani. Szerinte a három védő a biztos, így közelebb vannak egymáshoz és könnyebben javítják egymás helyezkedési hibáit. Az új játékosokról, főleg az NB II-ből érkezőkről elmondta, szép jövő áll előttük, de van egy folyamat, amin át kell menniük.

„Még az edzéseken is szembetűnő volt, hogy más ritmusban játszanak, mint az eddigi játékosaink. Képességeik megvannak hozzá és bizakodunk mindegyikünkben – folytatta a szakember, kiemelve Beke Pétert. – Nem adok neki olyan feladatot, amire nincsen még felkészülve. Biztos, hogy lehetőséget kap, mert a képességei jók, a hozzáállása megfelelő, előbb-utóbb be fogom küldeni, de fel kell építenie magát, hogy hasznos tagja legyen a csapatnak” – így Bognár György, aki szerint továbbra is a középmezőny a reális számukra a szezon végén.

A válogatott szünet után, a szeptember 23-i hétvégén a Puskás Akadémia vendégei lesznek a paksiak.