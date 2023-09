Nyolcadik edzőmeccsét vívta szerdán este Szegeden az Atomerőmű SE. Csirke Ferenc együttese erősen tartalékosan futott ki a pályára, hiányzott a piros-kékektől Maliek White, a világbajnokságot megjárt Duda Sanadze és a visszatérésén dolgozó válogatott erőcsatár, Eilingsfeld János. Nem is sikerült nyerni, mert a szegediek ezen a napon jobban pörögtek, így ezúttal ők örülhettek.

A paksiak három vereséggel indították a felkészülési időszakot (a Honvédtól, a cseh Brnótól és a szlovák Bratislavától is kikaptak), Szegedre viszont két tornagyőzelemmel a hátuk mögött érkeztek, előzőleg a saját rendezésű Morgen Ferdinánd-emléktornát és a kaposvári Orosz László-emléktornát is megnyerték. A bajnoki nyitányig még egy edzőmérkőzés vár az ASE-ra, mégpedig most szombaton, az NKA Pécs vendégeként.

A 2023/2024-es NB I-es bajnokságot szeptember 29-én, pénteken a Szolnoki Olajbányász vendégeként nyitja az Atom, amely október 8-án az Egis Körmendet fogadja a megújult ASE-sportcsarnokban.

Férfi felkészülési mérkőzés

Naturtex-SZTE Szedeák–Atomerőmű SE 86–67 (24–20, 17–16, 24–24, 21–9)

ASE: Kovács Á. 18/12, Wright Jr. 11/3, Kékesi 9/9, Ihring 9/3, Woods 8, Dorogi 7, Sövegjártó 5/3, Radics 2, Pajor, Géringer.