Cegléden rendezték a serdülő és a junior korosztályúak országos bajnokságát, ahonnan a Gemenc JK hat fiatalja öt bronzéremmel ért haza. A serdülők 45 kilogrammosai között Fülöp György az elődöntőig mindhárom ellenfelét a rendes játékidő előtt győzte le, a finálé kapujában azonban ipponnal szenvedett vereséget, a vigaszági találkozóját azonban megnyerte.

Egy súlycsoporttal feljebb, az ötven kilósaknál – kiemeltként – csak a nyolcaddöntőben csatlakozott be Beke Csongor, aki lemásolva klubtársa forgatókönyvét a „reményágon” gyűjtötte be bronzérmét. Simon Mátét (60 kg) a későbbi győztes paksi Palencsár Péter ütötte el a döntőtől, de a szekszárdiak tehetsége így is a dobogóra, annak is a legalsó fokára állhatott fel.

A junioroknál Pető Levente és Sárosdi Ákos is vereséggel kezdte az ob-t. Előbbi az 50 kilósaknál végül az aranyérmes tatabányai riválisától szenvedett vereséget, de a vigaszágon már nem talált legyőzőre, ahogy a 81 kilós klubtársa sem, így mindketten megszerezték a harmadik helyet. Dobrovolni Lóránt (40 kg) két vereséggel helyezetlenül zárta az országos bajnokságot.

Szepesi József bronzérmes tanítványaival

Forrás: Gemenc JK

A Magyar Judo Szövetség hosszú idő után rendezte meg a korosztályos országos csapatbajnokságokat, ahol a szekszárdi egyesület serdülőcsapata kiélezett fordulók után bronzérmesként végzett. A csapat tagja volt Dobrovolni Lóránt (45 kg), Fülöp György (45 kg), Beke Csongor (50 kg), Szepesi Botond (60 kg), Simon Máté (66 kg), Rácz Patrik (73 kg), valamint a Solti AC-től igazolt Falusi Zsolt (+73 kg).