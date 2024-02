Nem örülhetett sokáig az első helynek a címvédő Ferencváros. A rekordbajnok zöld-fehérek szombat este háromnegyed ötkor vették át a vezetést a tabellán a Paksi FC-től – akkor fújták le a Fradi kisvárdai bajnokiját, amelyet 3–1-re nyertek meg (beszámolónk alsó anyagunkban) a fővárosiak.

Vasárnap negyed nyolc után nem sokkal már ismét a Paksi FC állt az élen – ahogy az egész téli szünetben.

Bognár György csapata egy olyan meccsen múlta felül a Puskás Akadémiát, amelyen eleinte inkább a vendégek voltak kezdeményezőbbek, ők is birtokolták többet a labdát – de a focit gólra játsszák, ebből pedig a Paks szerzett többet.

Már a nyolcadik percben is közel volt a gólhoz a PFC, de akkor Könyves Norbert éles szögből leadott lövését még kivágta a gólvonalról Ormonde-Ottewill, a vendégek angol védője. Aztán Nagy Zsolt kísérletezhetett, de lesről tette mindezt, így ha be is megy a jó húsz méterről leadott, amúgy igencsak ígéretes, ballábas kísérlete, akkor is érvénytelen lett volna.