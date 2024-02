Osváth szerint ki-ki meccs lesz

„Úgy gondolom, egy szoros mérkőzés elé nézünk – mondta Osváth Attila, a paksiak védője a klubja internetes oldalán. – Ellenfelünk bizonyára a kupában szeretne javítani a Fradi elleni vereség után, viszont mi is egyértelműen tovább szeretnénk jutni. Ki-ki összecsapásra számítok, de abban bízom, mi fogjuk sikerrel venni a csütörtöki megmérettetést. Egy Újpest sosem gyenge, mindig bennük van a veszély, viszont nekünk csak magunkkal kell foglalkozni. Csapategységünk eddig is hozta a sikereket, ezt kell tovább vinnünk a jövőben is, és akkor nem lehet gondunk” – fogalmazott.