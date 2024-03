– Novemberben Lengyelország ellen debütált a felnőtt válogatottban, hétvégén pedig már nemzetközi tornán szerepelt a csapattal. Milyen volt ez a pár nap a csapattal?

– Támogató közegbe kerültem és, mint a keret második legfiatalabb tagja, próbáltam élni a lehetőséggel – válaszolta kérdésünkre Kiss Gréta, a 2F-Bau Tolna-Mözs 18 éves játékosa. – Részben sikerült megvalósítanom mindazt, amit elvártam magamtól, de egy többnapos tornán elkerülhetetlen, hogy ne legyen hullámvölgy az ember játékában.

Kiss Gréta (8) pozitív érzésekkel tekint vissza a szerbiai nemzetközi tornára

Forrás: 2F-BAU Tolna-Mözs

– Öt nap alatt négy mérkőzést játszott le a válogatott, és mindegyiken pályára lépett. Ez azért jó visszacsatolás lehet, hogy elégedettek voltak a teljesítményével.

– A szerbek elleni nyitómérkőzésen sikerült gólt szereznem és kiosztottam egy gólpasszt is, ezzel gyorsan elértem mindkét célomat, amit a kiutazás előtt kitűztem magam elé. A csehek és a szlovákok ellen kevesebb játéklehetőséghez jutottam, ott jött ki nálam a fáradtság, ami inkább fejben ért el engem. Nem tudtam úgy koncentrálni, ahogy előtte, ez pedig hibákhoz és sok kihagyott helyzethez vezetett. Ugyanakkor a másik oldalon a labdaszerzések kárpótoltak emiatt.

– Második hely zárták a szerbiai tornát, Frank Tamás szövetségi kapitány ezt követően mit mondott az öltözőben?

– Az összképet nézve elégett volt, hiszen négy mérkőzésből hármat megnyertünk, és a franciák ellen is versenyben voltunk az utolsó találkozón. Talán ha egy kicsit frissebbek vagyunk, veretlenül is zárhattuk volna a tornát. Most szünet jön a válogatottnál, majd ősszel indul a világbajnoki selejtező, ahol bízom benne, hogy ismét számít rám a kapitány.

– Addig viszont még a klubcsapatánál lesz jelenése. Hétvégén zárul az alapszakasz, majd következik a rájátszás és a Magyar Kupa négyes döntője.

– Az alapszakasz első körével elégedettek lehettünk, a másodikkal viszont egyáltalán nem, ez csapatszinten elmondható. Abban az időszakban nagyon szétestünk, de úgy tűnik, a végére sikerül magunkra találni. A Csepel elleni vasárnapi, hazai bajnoki már tét nélküli lesz számunkra, az a kérdés, hogy az elődöntőben a Debrecennel vagy a TFSE-vel találkozunk. Nem lehet más a célunk, mint döntőbe jutni, mint ahogy a Magyar Kupában is az aranyéremért akarunk harcolni.