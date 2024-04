Mindkét kezdő hat helyen cserélődött ki a legutóbbi fővárosi mérkőzéshez képest (6–1), ami a Paks egyik legsúlyosabb veresége volt az élvonalban. Hat hét kényszerpihenőt követően visszatért ugyanakkor a vendégek kapujába Szappanos Péter, és fél óra alatt bemutatta, mekkora szerepe van abban, hogy ezt a mérkőzést a tavasz csúcsrangadójának lehet hívni.

Az első félidő végén elszabadultak az indulatok a rangadón

Fotó: Árvai Károly

A listavezető az első perctől kezdve beszorította kapuja elé a Paksot, az atomvárosiak térdsérüléséből felépült hálóőre Stjepan Loncar 15 méterről eleresztett lövésével melegített be, aztán néhány másodperc leforgása alatt Kristoffer Zachariassen kísérleténél, majd Abu Fani lövésénél és fejesénél kellett résen lennie. Kisvártatva a norvég szélső ajtó-ablak ziccerénél mutatta be az első félidő legnagyobb védését, ezzel is jelezve mindenkinek, válogatott formában tért vissza sérüléséből.

Próbált kijönni a szorításból a Paks, de ez magával hordozta a kontrák lehetőségét, egy ilyen labdaszerzés után akart megindult az egyébként is aktívabb bal oldalán a Ferencváros, de Marquinhost a már sárga lapos Kovács Krisztián tessékelte ki a pálya szélére. Kisebb balhé alakult ki az oldalvonalnál, a csetepatéban négy lapot is kiosztott Karakó Ferenc játékvezető (kispadon Dejan Sztankovics és Böde Dániel, valamint Abu Fani és Windecker József), de Kovács megúszta a kiállítást.

A videó megtekintéséhez kattintson ide!

A vendégek szárnyvédője a második félidőre már nem is jött ki, a társak viszont okosan játszottak az idővel, minden egyes kiharcolt szabadrúgás felért egy lélegzetvételnyi pihenővel. A kiegyenlített első negyedórában az atomvárosiak is próbálkoztak lövésekkel, de egy-egy félpályánál elkövetett hibákból pillanatok alatt ott termett az ellenfél kapuja előtt a Fradi. A játékrész legnagyobb helyzete ugyanakkor Abu Fani beadása után adódott, de Varga Barnabás fejese és Zachariassen közeli kísérlete is a kapufán csattant.

Szappanos Péter kilenc védéssel zárta a mérkőzést

Fotó: Árvai Károly

Az utolsó negyedórában fokozódott a hazaiak nyomása, de a szerdán százhúsz perces kupameccset vívó Paks tartotta magát. Sőt a csereként beszállt Szabó Bálinttal aktívabb lett a csapat, végül mégis a fővárosiak cseréi hozták össze a győztes találatot Adama Traoré révén.

Bognár György együttese így már négy mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban, ráadásul sorozatban harmadszor maradt pont nélkül, ez a vereség pedig ezzel a forgatókönyvvel kimondottan fájó. Előnye így már csak négy pont a harmadik Fehérvárral szemben, amelyet szombaton 19.30 órakor fogad a Fehérvári úton.

OTP Bank Liga, 27. forduló

Ferencváros–Paksi FC 1–0 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 17.675 néző. V.: Karakó (Szert, Becséri)

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, Cissé, Abena, Civic (Ramírez, 81.) – Zachariassen (Traoré, 72.), Maiga, Loncar (Ben Romdhan, 66.), Abu Fani, Marquinhos (Szevikjan, 81.) – Varga B. (Kodro, 81.). Edző: Dejan Sztankovics

Paks: Szappanos – Lenzsér (Tóth B., 90.), Kinyik, Szélpál – Kovács K. (Vas, a szünetben), Papp K., Windecker, Mezei (Haraszti, 80.), Szabó J. – Skribek (Szabó B., 69.), Könyves (Böde, 69.). Edző: Bognár György

Gólszerző: Traoré (89.)

Sárga lap: Zachariassen (38.), Abu Fani (45.), Sztankovics (44., pályán kívül), Traoré (89.), illetve Kovács K. (7.), Lenzsér (33.), Windecker (45.), Böde (45., pályán kívül)