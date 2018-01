Újabb élelmiszergyűjtő működik a megyében

A Bonyhádi Gondozási Központ udvarán is felállítottak egy élelmiszergyűjtőt, amivel az ott dolgozók célja az olyan rászorulók segítése, akik szégyellik helyzetüket, ezáltal nem jutnak segítséghez.

Az elmúlt hetekben beszámoltunk arról, hogy egy szekszárdi fiatalember kezdeményezte a Facebookon, hogy helyezzenek el Szekszárdon egy élelmiszerládát a rászorulóknak. Nagyon gyorsan több százan álltak mellé, és már fel is avatták az ételdobozt. Örömmel tapasztaltuk, hogy már a megyeszékhely mellett Bonyhádon is elhelyeztek egy élelmiszergyűjtőt, amivel a rászorulóknak segítenek. Sebestyén Orsolyával, a Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetőjével beszéltük a kezdeményezésről.

– Az ötlet nem a miénk, de helyi kezdeményezés alapján valósulhatott meg a tároló kihelyezése. Solymosi Anita a Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetőjének ötlete volt, hogy mi lenne, ha mi is a kezdeményezés mellé állnánk. A Magyar Élelmiszerbank jóvoltából és a Tescóval történő együttműködéssel valósulhatott meg, hogy nap mint nap feltöltött élelmiszerdoboz várja a rászorulókat. Azért tartom jó ötletnek, mert ebben az egészben a legfontosabb az anonimitás. Sokan vannak, akik szégyellik a helyzetüket, és ezért nem kérnek segítséget az intézménytől. Ezek az emberek, most feltűnés nélkül juthatnak élelemhez – hangsúlyozta a kezdeményezés jelentőségét az intézményvezető.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Örömmel tapasztaltuk, hogy az élelmiszerláncon kívül már magánszemélyek is jelentkeznek nálunk, akik felajánlották segítségüket. Otthoni maradékokat, főtt ételeket hoznak, amivel szívesen segítenek másokon. Rengetegen felfedezték, mindazok akiknek szüksége van élelemre, mindazok akik segítenének a rászorulókon. Nagyszerűen működik, minden nap töltjük a tárolót, mert elfogynak az ételek. A siker eredményeként nem is zárjuk be az épület kiskapuját, hogy éjjel-nappal hozzáférjenek – mondta Sebestyén Orsolya majd hozzátette, valószínű, hogy a jó idő beköszöntével is folytatódik az akció. Egy baj van, hogy sokan romlandó ételeket hoznak, fejlesztésre lesz szükség, ha a téli időszak után is megmarad a tároló. Be kell szerezniük hűthető dobozt, ha nem sikerül, akkor azt tervezik, hogy melegebb időben csak olyan ételeket fogadnak el, amik nem romlandóak, például pékárukat.

– A Bonyhádi Gondozási Központ próbál több módon segíteni. A rászorulóknak nem csak az éhezéssel kell megküzdeniük, hanem a hideggel is. Tavaly kezdődött egy országos kezdeményezés: „Ha fázol, vegyél el egy kabátot. Ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél ide egyet.” Ez Bonyhádon olyan jól sikerült, hogy idén is folytattuk, az ételek mellett várjuk a kabátokat is – mesélt a másik kezdeményezésről Sebestyén Orsolya.