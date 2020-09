Mutatjuk a Tolna megyei zsarolási ügyek számadatait

Amíg nem történik meg a baj, talán nem is hinné az ember, hogy milyen könnyen kiszolgáltatottá, áldozattá válhat, különösen ha illetékteleneket ajándékoz meg a bizalmával. Egy korábbi cikkünkben a Tolna megyei csalásokat vizsgáltuk, most egy viszonylag ritkább, de megyénkben is előforduló bűncselekmény, a zsarolás számadatait néztük meg.

Nem is olyan régen számoltunk be egy bírósági ítéletről, amelynek vádlottja egy negyvenes évei elején járó férfi volt, aki 2017 őszén többször azzal fenyegetett meg egy kiskorú lányt, hogy a ­szex­uális együttlétük felvételeit elküldi a lány szüleinek, ha nem fizet bizonyos pénzösszeget. A hasonló, felfedett és regisztrált zsarolások a Bűnügyi Statisztikai Rendszer adatai szerint a megyében alacsonyak.

A 2018. II. félévétől regisztrált esetszám tekintetében Tolnában jegyezték a legalacsonyabb esetszámot, ami négy ügyet jelent. A lista élén Budapest áll összesen 105 regisztrált zsarolási üggyel.

A megyei éves esetszámot vizsgálva 2013 óta (ettől az évtől kezdve állnak rendelkezésre adatok a Bűnügyi Statisztikai Rendszerben) nem mutatható ki egyértelmű tendencia. Az azonban megállapítható, hogy míg 2013-ban még huszonnégy esetet vettek nyilvántartásba, addig 2017-ben négyet, 2018-ban hármat, 2019-ben pedig egyet sem. Idén eddig három zsarolási bűncselekményt regisztráltak.

A Büntető Törvénykönyv szerint Zsarolást követ el a Büntető Törvénykönyv szerint, aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a zsarolást bűnszövetségben, az élet vagy a testi épség elleni, illetve más hasonlóan súlyos fenyegetéssel, hivatalos személyként e minőség felhasználásával, hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével követik el. Forrás: net.jogtar.hu

