Az egykori kirándulóközponthoz vezető út körül jogi vita zajlik

A Gemenci erdő szabadidőközpontja egykoron a lakosság és a turisták kedvelt helye volt. A lovarda, a lóversenypálya, az állatsimogató, az étterem mind csalogatta a közönséget, számos rendezvény zajlott itt régen. A terület a Kéktúra útvonalon, és Közép-Európa zarándokútján, a Mária úton fekszik. Egy korábban megjelent adat szerint körülbelül egy évtizede tízezrek látogatták a szabad­időközpontot, de annak régi fénye mostanra megkopott. Évtizedek óta zajlik a vita, hogy kik használhatják a keselyűsi útról a Bárányfoknál leágazó magánutat.

A közel nyolcszáz méteres út ugyanis – az ahhoz tartozó területtel együtt – 1996 óta a fővárosi kötődésű Nemex-Leko Kereskedelmi Betéti Társaság tulajdonában van, azt sorompó, magasságkorlátozó védi. A magánterületre a tulajdonoson kívül jelenleg a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai tudnak bejutni.

Ez év októberében született meg Szekszárd jegyzőjének határozata, amely helyt ad az igazgatóság birtokvédelmi kérelmének. Az indoklásban szerepel, hogy azért, mert az igazgatóság munkatársai csak a Bárányfoki bejáraton keresztül tudják megközelíteni a Gemenci erdőben található, árvízvédelmi szempontból fontos feladatot betöltő Borrév gátőrházat.

Az ügy kapcsán a szekszárdi önkormányzat a következő állásfoglalást juttatta el hozzánk: „Egy több mint húsz éve fennálló vitás ügyben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata semmilyen formában nem kíván részt venni. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárd jegyzőjéhez, mint eljáró hatósághoz nyújtott be birtokvédelmi kérelmet. A jegyző által foganatosított határozatot a terület tulajdonosa, a Nemex-Leko Bt. nem fogadta el. Mivel ez a jogi út nem hozott mindkét fél számára megnyugtató eredményt, bírósági vitarendezésre kerülhet sor. A hatóság egyértelműen le tudja zárni a birtokvitát, körültekintő döntése mindegyik fél számára megnyugtató jogállami határozattal zárul. A birtokper lezárásáig jó hír a természetjáróknak, hogy egy a közeljövőben megvalósuló komplex turisztikai attrakció révén újra összekapcsolódik Szekszárd és a gemenci erdő. Európa legnagyobb egybefüggő ártéri erdejének turisztikai szempontú újrapozícionálása révén a környékre látogató turisták testközelből csodálhatják majd a háborítatlan természet szépségét.”

Tudomásuk szerint Szekszárd tárgyalásokat folytat az ügy rendezése érdekében az évtizedekkel ezelőtt értékesített út visszavásárlásáról.

A Nemex-Leko Bt. képviselői nem kívántak nyilatkozni az ügyben.

Több irányból

A Gemenci erdőt nem csak a Bárányfoki bejárattól lehet megközelíteni. Ha Palánktól elindulunk a Sió-töltésen Keselyűs irányába (csak gyalog vagy biciklivel), Taplósnál a Vadkapun is be lehet jutni, és ha végigtekerünk a töltésen, eljutunk az Árvízkapuig, illetve a Sió-torkolatig. A Gemenc Zrt. vezérigazgatójától, Csonka Tibortól kapott tájékoztatás szerint a Gemenci Állami Erdei Vasút Keselyűsi fogadóállomása, „Gemenc északi kapuja” a közútról Szekszárdról elérhető a keselyűsi úton. Pörbölyön az Ökoturisztikai Központ a „Gemenc déli kapuja”, amely a Gemenci Állami Erdei Vasút induló állomása is egyben. A Központ szintén közútról elérhető, közvetlenül az 55-ös út mellett található, Pörböly település határában.