Egy bécsi út volt a nagyszerű munka jutalma

Az osztrák fővárosba utazott a közelmúltban a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara oktatóinak és hallgatóinak képviseletében egy kis küldöttség. A kilenc tagú csapat tagjai egy Erasmus projekt kidolgozásában vettek részt.

Maga a történet még 2015-ben kezdődött. Ugyanis ekkor indult útjára az a PALM – Promoting authentic language acquisition in multilingual context – program, melynek kidolgozásában dr. Klein Ágnes vezetésével vettek részt oktatók, tanárok és hallgatók.

Feladatának megfelelően a csoport összesen száz, gyermekek által alkotott, magyar nyelvű írott és szóbeli szöveget gyűjtött. Ezután kidolgozták azt, hogy a gyűjtött anyagot miként lehet beilleszteni az oktatás folyamatába. Ebből a célból a szövegekhez feladatok, kvízek, tankockák és gondolattérképek készültek. Ezt a munkát dr. Klein Ágnes és a német nemzetiségi tanító szakirány hallgatói, közösen a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola oktatóival, a német nyelvű szövegeknél is elvégezték.

A négy évig tartó munka jutalma volt a bevezetőben említett bécsi utazás, ráadásul egy nagyon örömteli alkalomból. Ugyanis a projekt, hat másik hasonlóval együtt, elnyerte az Osztrák Nyelvi Kompetencia Centrum, az Osztrák Csereszolgálat, az Osztrák Oktatási Minisztérium, az Osztrák Európai Komisszió és a Bécsi Oktatási Igazgatóság által alapított Európai Nyelvek Díját. Ezt a rangos elismerést minden évben a legújszerűbb fejlesztést felmutató, legkreatívabb nyelvi tervezet kaphatja meg. Idén a központi téma a nyelvi és kulturális sokszínűség értékelése és észlelése volt. A díjakat az Európai Unió Házában adták át.

Dr. Klein Ágnes lapunknak elmondta, hogy a császárvárosban lezajló esemény mozgalmas és jó hangulatú volt, megjelent benne az Európai Unió nyelvi sokszínűsége. Az egyes díjazott projektek között rövid előadások tették kiváltképp színessé a rendezvényt, melybe gyerekeket is bevontak. A díjátadón részt vevő egyik hallgatót idézve: „Az egész olyan volt, mintha Európa országaiba mi is egy kis betekintést nyerhettünk volna és kicsit mi is ott lehettünk volna.”