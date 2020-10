Idén sem maradt el a szüreti felvonulás

A vírushelyzet ellenére megtartották a szüretit Szakályban. A vírushelyzet miatt viszont október 1-től változik az önkormányzat ügyfélfogadási rendje. Több mint három évtized után nyugdíjba vonul a háziorvos. Ezekről is beszélt portálunknak Feuerbach Szabolcs polgármester.

Bár a koronavírus-járvány mellett az elmúlt napok szeszélyes időjárása miatt is bizonytalan volt sokáig, végül idén is sikerült megtartani a szüretit – kezdte beszámolóját Feuerbach Szabolcs polgármester. A komoly hagyományokkal rendelkező eseményre múlt szombaton, szigorúan szabadtéren került sor. Tizenegy kocsival körülbelül nyolcvan felvonuló járta végig a falu utcáit, három helyszínen tánccal is szórakoztatták a nézőket. A piactéren előbb Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke majd Feuerbach Szabolcs mondott köszöntőt. Ezt követően Peller Anna műsorát hallgathatta meg a nagyérdemű, zárásképp pedig este 11-ig ingyenes bál várta a ropni vágyókat.

Új háziorvos rendel október 1-től

Harmincnégy esztendőnyi szolgálat után nyugdíjba vonul dr. Bakó Gábor, a község háziorvosa. Feladatait ezután regölyi kollégája, dr. Martin Valéria látja el. Keddenként és péntekenként 8 órától 11 óráig fogadja a betegeket a szakályi rendelőben. Az asszisztensi teendőket (receptírás, igazolás, táppénz stb.) továbbra is Lehőcz Margit intézi reggel 8-tól délig. A járványveszély miatt tanácsos először telefonon érdeklődni. A rendelő száma: 74/488-116.

Megszépül a hivatal

A Belügyminisztérium támogatásával, a tervek szerint idén év végéig befejeződik a polgármesteri hivatal felújítása. Mint azt a polgármester hangsúlyozta, az ötmillió forintos pályázatot (az összeg fele önrész) még 2017-ben nyújtották be, 2018-ban kapták meg a támogatást, majd a tavalyi önkormányzati választások után halasztást kértek a kivitelezésre, így most 2020. december 31-e az új határidő. A projekt keretében az épület eleje újul meg.

Korlátozzák az ügyfélfogadást

Nemcsak az épület külleme változik azonban, hanem az ügyfélfogadási rendje is. A járvány második hulláma miatt csütörtöktől a személyes ügyintézés csak halaszthatatlan esetben lehetséges a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein, így Szakályban is (további érintett települések: Dúzs, Kalaznó és Mucsi). Előzetes időpont-egyeztetés után, szerdánként 8 órától 16-ig van erre lehetőség. Minden egyéb esetben telefonon várják a lakossági megkereséseket.

A hivatalok elérhetőségei

Hőgyész tel.: 74/588-060, email: [email protected]

Dúzs tel.: 74/588-035, email: [email protected]

Mucsi tel.: 74/524-031, email: [email protected]

Kalaznó tel.: 74/488-014, email: [email protected]

Szakály tel.: 74/588-078, email: [email protected]

Borítóképünk előterében a bírói fogat