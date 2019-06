Igazi csapatként küzdöttek a Bátrak ligája döntőjében

A Honvédelmi Sportszövetség a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársággal együttműködésben szervezte meg a Bátrak ligája – Rákóczi Kupa döntőjét nemrégiben Budapesten. A fizikai és szellemi vetélkedővel a rendezők és a résztvevők II. Rákóczi Ferenc fejedelem emléke előtt is tisztelegtek.

A meghívásos versengésen a szekszárdi Dienes iskola hetedikes és nyolcadikos tanulóiból álló csapata a régiós forduló első helyezettjeként jutott a fináléba. A döntőben a hetedik helyet szerezték meg. Szereplésüket sérülések, betegségek nehezítették, ám a rendkívül összetett verseny így is életre szóló szép élménnyel ajándékozta meg Frei Nórát, Kocsis Anitát, Kocsis Lucát, Ganczer Ádámot, Horváth Leventét, Lambert Barnát, Veress Zsombort és Vörös Leventét.

Felkészítő tanáraik, Logóné Kovács Zsuzsa, Stella Éva és Reinics Gábor szintén úgy nyilatkoztak, hogy máskor is nagyon szívesen vállalnák ezt a megmérettetést. A csapatot elkísérte Budapestre Máté István önkormányzati képviselő, tanácsai pedig jól jöttek egy-egy feladat megoldásakor.

Stella Éva szerint le a kalappal a gyerekek előtt, akik valódi csapatként küzdöttek. Hét állomáson, állomásonként két feladatot kellett teljesíteniük. Sok egyéb mellett időrendbe kellett állítaniuk II. Rákóczi Ferenc életének történéseit, végig kellett haladniuk egy az Exatlon Hungaryban látott pályán, a villámtájékozódás nevű játékban pedig párokban dolgoztak térkép segítségével, és számított a gyorsaság is. Nem volt könnyű az evezőpados feladat, a puzzle és a falmászás, de a nagy meleg sem könnyítette meg a versenyzők dolgát. A gyerekek és a tanárok elmondása szerint kreativitás, jó helyzetfelismerés, gyorsaság, ügyesség és szerencse is kellett ahhoz, hogy a gyerekek megállják a helyüket. A felkészülést illetően megtudtuk, hogy történelemből igyekeztek elmélyíteni tudásukat a diákok. A fizikai erőnlétük adott, hiszen mindannyian kiváló sportolók, van közöttük atléta, vívó, focista, kosaras, kézilabdázó és röpladázó is.

A felnőttek a döntő végén próbára tehették saját tudásukat, erőnlétüket, így távirányítós tankot vezethettek, falat mászhattak és megpróbálkozhattak a lézerlövészettel is.