Még a főzelék is finomabb az új helyen

Régi tartozása volt a városnak az iskola ebédlőjének és konyhájának korszerűsítése, mondta Appelshoffer Ágnes polgármester, amikor a Wosinsky iskola Bartók utcai épületének étkezőjét és melegítőkonyháját átadták. A városvezető az ünnepségen emlékeztetett rá, hogy a közétkeztetés szakmai, tartalmi részéért a közétkezetést végző cég felel, a városnak pedig lehetővé kell tenni, hogy mindez kulturált környezetben történhessen.

Az ebédlő és konyha átalakítását, bővítését, fejlesztését saját erőből, mintegy 19 millió forintból valósította meg a város. Az avatáson az iskola diákjai közül Széles Tamás (szax­ofon), Kulcsár Rebeka (vers) működött közre. Az 5. B. osztály pedig a Menza dalt adta elő, amelyben kritikus éllel fogalmaztak a szigorú táplálkozás-egészségügyi előírásoknak megfelelő menzai ételekről is. Ugyanakkor az is valószínű, hogy kulturált környezetben még a finomfőzelék is jobban esik.