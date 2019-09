Kutyás sétát szervezett a szekszárdi egyesület

A kutyásokat és nem kutyásokat egyaránt várja vasárnap kora este a 7100 a Városod Egyesület. A szervezet ismét jó ügyet támogat: a szekszárdi kutyamenhelynek gyűjtenek adományokat. A közösségi kutyás sétára bontatlan zacskós, dobozos, vákuumcsomagolt eledelt várnak, ezeket a menhely munkatársai veszik át este fél hatkor a szekszárdi Baka iskola melletti kutyafuttatónál. Itt találkoznak ebek és gazdáik, továbbá azok, akik szeretnének segíteni.

Böröcz Máté, az egyesület elnöke elmondta, akciójukat egy állatgyógyszereket és eledeleket forgalmazó cég is támogatja, hiszen a sétára érkező ebeknek jutalomfalatot ajánlottak fel. A 7100 a Városod korábban a megyei kórház szülészetének adományozott matracokat, tagjai elültettek száz facsemetét, és karácsonykor majd ötven rászoruló családhoz juttattak el csomagokat. A szervezet igyekszik közelebb hozni a közügyeket elsősorban a fiatalokhoz, másodsorban pedig azokhoz, akiket egy picit is érdekel a társadalmi szerepvállalás, ezért is karol fel jószolgálati ügyeket.