Műszaki szakértő is bejárta az épülő szekszárdi uszodát

A közgyűlési többség által megbízott műszaki szakértő tartott bejárást az épülő uszodában a múlt héten.

Ács Rezső, Szekszárd polgármestere megkeresésünkre elmondta, még áprilisban megtörtént a kivitelezésre vonatkozó szerződés módosítása, amelynek értelmében havi elszámolás mellett ősszel el kell készülnie a létesítménynek. A műszaki ellenőrzést végző BMSK Zrt. szakemberei is kint jártak a napokban az építkezésen, és megpróbálják felgyorsítani azt.

Ács Rezső azt is kiemelte, hogy a város nem mondott le a kötbér igényéről, amelyet csúszás vagy komoly hiba esetén érvényesíteni lehet. A módosítást a kivitelező, a polgármester és a konzorciumi partner Sportközpont Nkft. képviseletében annak ügyvezetője, Malomsoki Krisztián is aláírta.

A városvezető szerint nem igazak azok a rémhírek, amelyek szerint a víz betört volna az épületbe és a medencébe, és ez a későbbiekben komoly gondokat okozna. Az uszoda jelenlegi állapotáról a független szakértő véleménye harminc napon belül készül el, ittjártakor azonban annyit megjegyzett, nem lát olyan hibát, ami miatt le kellene állítani a kivitelezést, illetve, amely a majdani kész épület használhatóságát befolyásolná.

Újságírói kérdésre Ács Rezső elmondta, hogy az épülő uszoda tőszomszédságában álló élményfürdő a tervek szerint július elsején nyit. A medencék csempéjéből több tíz négyzetméternyit szándékosan vert le valaki, erre azonban tőle senki sem kért engedélyt. A felújítás, amely lehetővé teszi, hogy a strand mihamarabb fogadja a látogatókat, várhatóan a jövő héten kezdődik, és június 15-ig be kell fejezni ahhoz, hogy tartható legyen a július elsejei dátum. A renoválás öt és félmillió forintba kerül, az önkormányzat lefolytatta a kivitelezésre vonatkozóan a beszerzést, amelyre egyetlen érvényes ajánlat érkezett.

Elhangzott, hogy ősszel meg kell állapítani, ki és mennyiben felelős a rongálásért, a polgármester egyébként feljelentést is tesz az ügyben. A továbbiakban meg lehet fontolni, hogy igényelnek-e az élményfürdő medencéi komolyabb felújítást, ám ennek nem most van itt az ideje, erre is ősszel lehet visszatérni. Az előzetes becslések szerint a nagyobb munka százmilliós tétel lenne.