Nem a kórokozót, csak a „kabátját” adják be

A veszélyeztetettek már kérhetik háziorvosuktól az ingyenes influenza elleni oltást. Mint azt dr. Schranz Róbert, szekszárdi háziorvostól megtudtuk, van olyan páciense, aki már a múlt héten jelentkezett a vakcináért, és meg is kapta. Arra a kérdésre, hogy kinek ajánlja az oltást, dr. Schranz Róbert elmondta, hogy idősebbeknek és azoknak, akiknek kezelést igénylő krónikus betegsége van, továbbá azoknak is, akik munkájukból adódóan sokat vannak közösségben. Elsősorban azoknak, akiknek egyébként is ingyen jár a vakcina.

Hazánkban – az elmúlt évekhez hasonlóan – 1,3 millió térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozók influenza elleni védőoltásához.

Kiderült, hogy bár az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján készül minden évben az oltóanyag, ezek között vannak különbségek. Érdeklődtünk a szekszárdi háziorvosnál, hogy a drágább jobb-e. Azt mondta, ez nem feltétlen van így. Az előállítók között van külföldi és magyar, az ingyenes oltást itthon állítják elő.

Fokozottan veszélyeztetettek, azaz térítésmentesen jár az influenza elleni védőoltás a hatvan éven felülieknek egészségi állapotuktól függetlenül, a krónikus légzőszervi-, szív-, érrendszeri betegségben szenvedőknek, az immunhiányos állapotban lévőknek, de a cukorbetegeknek és a várandós nőknek is. Ingyen kaphatják az oltást az egészségügyben és az állattenyésztés területén dolgozók.

Ilyenkor még nyugodtan be lehet adatni az influenza elleni vakcinát, viszont amikor már megjelenik a betegség, az orvosok nem szívesen oltanak. Ennek oka, hogy a lappangó betegségre ráoltani veszélyes lehet. Gyerekeknél néha nehéz kisakkozni, melyik is az alkalmas időpont. Szerencsére igazi járványról már évek óta nem beszélhetünk, de kiszámíthatatlan, hogy mikor lesz újra. A vakcina szellemes technikával működik. Az immunrendszer vak, ezért letapogatja a vírust, pontosabban annak csak a köpenyét. Mint azt már korábban is megírtuk, az oltás a vírus összetöredezett burka, azt is mondhatnánk, hogy aki megkapja ezt a védelmet, még csak nem is legyengített kórokozót, hanem annak csupán a kabátját kapja meg.