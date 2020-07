Szijjártó Péter 282 milliós támogatást hozott Tolnára

– Aki a válságban beruház, az hosszú távú versenyelőnyre tesz szert – hangsúlyozta Szijjártó Péter Tolnán. A külgazdasági és külügyminiszter kedden a Fastron Hungária Kft.-nél tett látogatást, ahol átadta a kormány által a cégnek nyújtott pályázati támogatás okiratát.

Zsúfolt programja miatt helikopterrel érkezett Tolnára kedden délután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki néhány órával korábban még Budapesten cserélt eszmét fontos gazdasági és a járvánnyal összefüggő kérdésekben osztrák, cseh, szlovák és szlovén kollégáival. A tolnai látogatásnak szintén gazdasági vonatkozásai voltak, ahogy a vizit ugyancsak kapcsolódott a járványhoz. Szijjártó Péter ugyanis a megye egyik jelentős foglalkoztatójához, a város legnagyobb cégéhez, a Fastron Hungária Kft.-hez látogatott. Itt személyesen adta át a cég vezetőinek a kormány versenyképesség-növelő programja keretében a Fastron által elnyert pályázati támogatás hivatalos okiratát.

Az ez alkalomból megtartott sajtótájékoztatót stílszerűen a Fastron Kft. új üzemegységében rendezték, ahol a beszédek idején sem állt le a munka. Kovács Krisztián, a Fastron Hungária Kft. ügyvezető igazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy a cég 2020-ban is nagy tervekkel indult, a járvány okozta válság azonban még addig nem tapasztalt helyzeteket produkált, amelyeken soha nem próbált megoldásokkal igyekeztek úrrá lenni. Ebben a szituációban érkezett a kormány gyors segítsége, amely komoly biztosítékot jelent a stabilitás megőrzésére, azon cél elérésére, mely szerint a Fastron a válság nyertesei közé szeretne tartozni.

Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is azt hangsúlyozta, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Mint mondta, a kormány ezt tette. A gazdaságvédelmi akciótervben meghirdetett munkahelyvédelmi bértámogatási, illetve a versenyképesség-növelő program révén Tolna megyében is több milliárd forintos támogatáshoz jutnak cégek, amellyel csak a szekszárdi választókörzetben is ezres nagyságrendű munkahelyet sikerül megvédeni. A honatya megköszönte a vállalkozások kitartását, és úgy vélte, a válság is azt bizonyítja: ha krízis van, nem szabad megállni, inkább fokozni kell a tempót.

Ugyanezen filozófia mentén beszélt Szijjártó Péter is. – Aki a válságban beruház, az hosszú távú versenyelőnyt tud szerezni a regionális versenytársakkal szemben – fogalmazott. A külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy miközben a térségben is visszatérőben van a járvány, és rossz hírek érkeznek a világgazdaságból, addig itt, Tolnán is új beruházásokról, munkahelyek megvédéséről beszélnek. Jelezte, hogy országosan 806 cég vállalt a Fastronhoz hasonlóan, a mostani nehéz helyzetben is beruházást, összesen 377 milliárd forint értékben. Amihez a kormány 169 milliárd forint támogatást ad. Mindez közel százötvenezer munkahely megtartását teszi lehetővé.

A miniszter méltatta a Tolna megyei cégek, köztük a Fastron teljesítményét. Megköszönve Horváth István képviselő munkáját is, és sok sikert kívánt mindenkinek.

Új eszközök, új technológia A Fastron Hungária Kft.-t is érzékenyen érintette a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés. A cég pályázatot nyújtott be a kormány által meghirdetett – a járvány miatt szükségessé vált – versenyképesség-növelő programhoz. A kft. 564 millió forintos beruházást valósít meg 2021. június 30-ig, amelyhez 282 millió forintos támogatást kap a kormánytól. A projekt új gépek beszerzését és új technológia, a mesterséges intelligencia alkalmazását, illetve 217 munkahely megtartását foglalja magában.

Borítókép: A Fastron Hungária Kft. képviseletében Kovács Krisztián és Varga Péter (bal oldalt) ültek tárgyalóasztalhoz Szijjártó Péterrel és Horváth Istvánnal