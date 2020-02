Olvasóink Tolna megye mézeit preferálják

Előző szavazásunk alkalmával azt kérdeztük olvasóinktól, hogy Tolna megyei termelőitől vásárolnak-e mézet.

Mint arról mi is részletesen beszámoltunk, az utóbbi években komoly problémát okoz az európai méhészeknek (így a Tolna megyeieknek is) a zömében Távol-Keletről a kontinensre áramló, évente több tízezer tonnányi olcsó, hamis méz. Kíváncsiak voltunk hát, Önök milyen forrásból szerzik be a terméket.

Önök pedig egyértelműen a hazai méz mellett tették le voksukat. Szavazóink több mint fele kizárólag, további 25 százalék pedig többnyire megyénk mézét veszi. Válaszadóink bő tíz százaléka elsősorban ár alapján dönt, és mindössze hét százalék nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem fogyaszt mézet.

Legfrissebb írásainkat a témában itt, itt és itt olvashatják.