Könyv Orbán György ajánlásával

Kirsch János néhai diakónus (Mezőtúr, 1961. január 12. – Szekszárd, 2012. május 22. ) A katedrális küszöbén című könyvét ajánlotta olvasóink figyelmébe Orbán György szekszárdi előadóművész, pedagógus. A 2012-ben, korán elhunyt egyházférfi kötete elmélkedések és versek gyűjteménye, amelyben teológiai és hétköznapi témákat egyaránt feldolgozott.

– Nagyon rövid ideig ismerhettem, a személyisége azonban magával ragadott. Ő volt a legszelídebb ember, akivel valaha találkoztam. Volt a puszta lényében valami olyan áradó kedvesség, amely rövid idő alatt is megérintette az embert – idézte fel a szerző jellemét a pedagógus. Hozzátette, ugyanakkor az általa ajánlott kiadványban személyiségének egy másik, szilárdabb oldalát is megmutatja. Írásaiból kiderül, hogy lehet valaki kritikus a körülötte levő világgal szemben, és a saját véleményében állhatatos, akkor is, ha alapvetően szelídségre és békességre vágyik.

Kirsch János elsősorban diakónus volt, aki emellett írt, és nagyon jól írt. Számos antológiában publikálta verseit és elmélkedéseit. Hivatásából fakadóan a lélekkel foglalkozott, ennek megfelelően annak legmélyebb bugyraiba látott bele, munkáiban mutatta meg az ott „látottakat”. Kiváló eszperantista is volt, írásainak egy része ezen a nyelven jelent meg.

Orbán György rendre kézbe veszi a kiadványt, ott van a legkedvesebb köteteit őrző polcon. Saját példányát még magától a szerzőtől kapta, aki kézjegyét hagyta rá az első oldalon. Sajnos halála miatt már nem volt alkalma olvasottan megköszönni, most ezúton teszi meg ezt.