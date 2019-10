Munkájukkal szeretnék igazolni a döntés helyességét

A mögöttük álló kampányidőszakról, a választás tapasztalatairól és a következő időszak lépéseiről kérdeztük a Tolna megyei városok, illetve a nagyobb lélekszámú települések most megválasztott polgármestereit.

A már korábban is regnáló városvezetők arról beszéltek, hogy folytatni szeretnék az elkezdett munkát, és örülnek, hogy a választópolgárok értékelték az eddigi eredményeket. A polgármesteri tisztséget újonnan betöltők szintén fontosnak tartják a folyamatban lévő fejlesztések továbbvitelét, és szeretnék élhetőbbé tenni a településüket. Az mindegyikükben közös, hogy köszönik a szavazók bizalmát, a következő öt évben pedig szeretnék munkájukkal igazolni a döntés helyességét.

A most bemutatott polgármesterek közül nyolcan a Fidesz-KDNP támogatásával indultak, hatan függetlenként, míg egyikük civil szervezet jelöltje volt. A képviselő-testületek esetében Dombóváron túlnyomó többségben lesznek a kormánypárti képviselők, akárcsak Tamásiban és Bonyhádon. A paksi és a tolnai testületben éppen csak, de a Fidesz-KDNP jelöltjei felé billen a mérleg nyelve, Bátaszéken viszont a polgármesterrel együtt a függetlenek vannak eggyel többen.

A megyeszékhelyen igen kiélezett a helyzet, ugyanis míg a polgármester fideszes, addig a testületben az ellenzékiek vannak többségben. Dunaföldváron viszont nemcsak a városvezető független, hanem a teljes képviselő-testület is.

Szekszárd: Ács Rezső

Továbbra is fontosnak tartom, hogy a vállalkozásoknak megfelelő környezetet, a családoknak jó körülményeket tudjunk biztosítani. A képviselőkkel majd közös célokat kell kitűzni azért, hogy a város érdekei ne sérüljenek. Bízom benne, hogy a korábban megtervezett fejlesztések, beruházások a következő öt évben meg tudnak valósulni.

Részvételi arány: 48,33%

Szavazati arány: Ács Rezső (Fidesz-KDNP) 49,77%

A képviselő-testület névsora Egyéni választókerületek: Gréczy-Félegyházy Gyöngyvér (Fidesz-KDNP), Csötönyi László (ÉSZ), Gyurkovics János (Fidesz-KDNP), Csillagné Szánthó Polixéna (Fidesz-KDNP), Illés Tamás (ÉSZ), Murvai Árpád (ÉSZ), Rácz Zoltán Rókus (ÉSZ), Faragó Zsolt (ÉSZ), Gulyás Róbert (ÉSZ), Máté Péter (Fidesz-KDNP), Jaksics György (Fidesz-KDNP)

Kompenzációs listáról: Bomba Gábor László (ÉSZ), Dr. Haag Éva (Fidesz-KDNP), Kővári László (Fidesz-KDNP), Zaják Rita (ÉSZ)

Paks: Szabó Péter

– Abszolút sikerként élem meg, hogy a polgármesteri tisztség bebiztosítása mellett a testületben is többségbe kerültek a Fidesz-KDNP jelöltjei – mondta Szabó Péter, Paks újból megválasztott vezetője. Kiemelte, hogy együttműködésre törekednek a PDF képviselőivel, hiszen tudják, ők is Paksért dolgoznak, számukra is a város fejlődése a legfontosabb, még ha bizonyos dolgok megvalósítását más-más módon képzelik is el. – Mi kompromisszumkészek leszünk, és remélem így lesz ez a másik oldalról is. Nem hiába Paks az együttműködés városa – hangsúlyozta Szabó Péter.

Részvételi arány: 46,65%

Szavazati arány: Szabó Péter (Fidesz-KDNP) 52,58%

A képviselő-testület névsora Egyéni választókerületek: Pálmai Klára (Fidesz-KDNP), Ulbert Sándor (Fidesz-KDNP), Horváth Zoltán (PDF), Mezősi Árpád (PDF), Kudorné Szanyi Katalin (PDF), Barnabás István (PDF), Leber Ferenc (Fidesz-KDNP), Spiesz József (Fidesz-KDNP)

Kompenzációs listáról: Heringes Anita (PDF), Szabó Ferenc (Fidesz-KDNP), Szántó Zoltán (Fidesz-KDNP)

Dombóvár: Pintér Szilárd

– Köszönöm mind a nyolc képviselőjelölt és magam nevében is a támogatást, azt, hogy ilyen nagy arányban elmentek szavazni és megerősítettek minket, hogy érdemes volt dolgozni a változás jegyében. Óriási a felelősség, amit a dombóvári választópolgárok bizalmukkal ránk tettek. Hiszem, hogy meg tudunk felelni az elvárásoknak, azonban az elején kérem a városban élők türelmét és megértését. Tavasszal el fog jönni az az idő, amikor a fejlődés elindul, azonban először megfelelő alapokat kell teremtenünk.

Részvételi arány: 52,18%

Szavazati arány: Pintér Szilárd (Fidesz-KDNP) 61,55%

A képviselő-testület névsora Egyéni választókerületek: Bogdán László (Fidesz-KDNP), Tobak Gábor (Fidesz-KDNP), Dr. Németh Tímea (Fidesz-KDNP), Futó Péter (Fidesz-KDNP), Tóth Zoltán (Fidesz-KDNP), Horváth József Lászlóné (Fidesz-KDNP), Kiss Balázs (Fidesz-KDNP), Gyarmatiné Kiss Éva Andrea (Fidesz-KDNP)

Kompenzációs listáról: Szabó Loránd (Természetesen Dombóvár), Kiss Béla József (TD), Tigelmann Péter (TD)

Bonyhád: Filóné Ferencz Ibolya

– Köszönöm az újabb felhatalmazást, ami azt igazolta vissza, hogy a szavazópolgárok nagyra értékelték a város és az itt élők érdekében végzett, elmúlt öt esztendős tevékenységet. Munkámat továbbra is úgy kívánom végezni, hogy a fejlődés elmúlt időszakot jellemző üteme megmaradjon, illetve erősödjön. Ennek köszönhetően Bonyhád a jövőben is olyan, közösséget építő hely legyen, ahol jó élni és melyet mindenki magáénak érez. A választópolgárok egységesen gondolkodva, szavazataikkal ennek a törekvésnek adtak zöld utat.

Részvételi arány: 46,74%

Szavazati arány: Filóné Ferencz Ibolya (Fidesz-KDNP) 53,58%

A képviselő-testület névsora Egyéni választókerületek: Dr. Égi Csaba (Fidesz-KDNP), Markovics Mihályné (Fidesz-KDNP), Farkas László (Fidesz-KDNP), Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP), Köllő Roland (Fidesz-KDNP), Szabó Tibor (Fidesz-KDNP), Kersák Tamás (Fidesz-KDNP), Sárkány Szabolcs (független)

Kompenzációs listáról: Fenyvesi Csaba Zsolt (Egységben a Városunkért Közéleti Egyesület), Gecséné dr. Slárku Szilvia (EVKE), Vaszari Tibor István (EVKE)

Tolna: Appelshoffer Ágnes

Tolnán Appelshoffer Ágnes kapta a legtöbb szavazatot a jelöltek közül, így polgármesterként továbbra is ő vezeti a tolnai önkormányzatot. – Nagyon szoros volt a küzdelem, de nyertem – mondta, hozzátéve, hogy egy kicsit csalódott, amiért kevesebb vokssal nyert, mint öt éve. Arról is beszélt, hogy a politika nem a háláról szól, ugyanakkor nagyon köszöni a rá szavazók bizalmát.

Részvételi arány: 38,39%

Szavazati arány: Appelshoffer Ágnes (Fidesz-KDNP) 44,35%

A képviselő-testület névsora Egyéni választókerületek: Baksainé Kenessei Éva (Fidesz-KDNP), Ambruzs Anett (Tolna Városért Egyesület), Appelshoffer Ágnes (Fidesz-KDNP) – képviselőként is indult a körzetében és nyert, Guld Csaba (Fidesz-KDNP), Berta Zoltán (Fidesz-KDNP), Herczig Zoltán (TVE), Dömény Zsuzsanna (TVE), Koncz Jánosné (Fidesz-KDNP)

Kompenzációs listáról: Balogh Zoltán (TVE), Herczig Lászlóné (Fidesz-KDNP), Dr. Rubics László (TVE)

Dunaföldvár: Horváth Zsolt

– Nem gondoltam volna, hogy ekkora arányban sikerül győznöm, szorosabb eredményre számítottam, de ezek szerint a választópolgárok megelégedésére szolgált az előző ciklus – kezdte Horváth Zsolt, Dunaföldvár ismét megválasztott polgármestere. Mint mondta, az elmúlt öt év jó alapot teremtett, a következő öt esztendőben pedig újra lehet bizonyítani. Ehhez továbbra is szükség van egy jó, együttműködő testületre. Úgy látja, erre minden esély megvan ezúttal is.

Részvételi arány: 46,74%

Szavazati arány: Horváth Zsolt (független) 49,29%

A képviselő-testület névsora Géczi László Balázs (független), Jákli János (független), Jákli Mihály (független), Jákli Viktor (független), Kiss Lajos Csaba (független), Lipták Tamás (független), Dr. Süveges Árpádné (független), Széles János (független)

Tamási: Porga Ferenc

– Köszönöm mindenkinek, aki élt demokratikus alapjogával, és elment szavazni, külön köszönöm azoknak, akik rám és a csapatomra szavaztak. Az idén tizenegy százalékkal kaptam több szavazatot, ami egy magabiztos győzelem. Nagyon örülök, hogy ezt a választást is sikerült megnyerni, örülök, hogy folytatni tudom a munkát.

Részvételi arány: 48,18%

Szavazati arány: Porga Ferenc (Fidesz-KDNP) 67,36%

A képviselő-testület névsora Balassa Zoltán (független), Cseresznyés Balázs (Fidesz-KDNP), Dr. Molnár Éva (Fidesz-KDNP), Dr. Szatmári László (Fidesz-KDNP), Fellinger Károlyné (Fidesz-KDNP), Gasparics László (Fidesz-KDNP), Gulyás Tibor (Mindenki Magyarországa Mozgalom), Széles András (Fidesz-KDNP)

Bátaszék: dr. Bozsolik Róbert

A választási eredményekből egyértelműen kiderült, hogy a bátaszéki emberek többsége arról döntött, hogy a városunkban folytatódjon az eddigi nyugodt várospolitizálás, az a közösségépítés, amely egy közös cél érdekében nem megosztja, hanem összehozza a bátaszéki embereket. A megválasztott képviselők személye is garancia arra, hogy mindazokat a feladatokat, amelyeket a kampány során megfogalmaztunk, felvállaltunk, elkezdjük megvalósítani.

Részvételi arány: 52,23%

Szavazati arány: dr. Bozsolik Róbert (független) 63,67%

A képviselő-testület Dr. Bonnyai József (független), Kemény Lajos (független), Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára

Ilona (Fidesz-KDNP), Péter Géza (független), Dr. Puskás Imre (Fidesz-KDNP), Dr. Somosi Szabolcs (független), Dr. Szabó Ákos Tamás (Fidesz-KDNP), Zsikó Zoltán (Fidesz-KDNP)

Fadd: Fülöp János

– A választás nagy tanulsága volt, hogy jobban oda kell figyelni az internetre, a közösségi médiára. Ezt eddig elhanyagoltuk, mások pedig éltek és visszaéltek a lehetőségekkel. Felnőtt egy generáció, mely már így tájékozódik, tehát lépnünk kell, hogy az eredményeket, a beruházások folyamatát a lakosság nyomon követhesse, s ne félinformációkból tájékozódjék.

Részvételi arány: 36,63%

Szavazati arány: Fülöp János (Fidesz-KDNP) 65,15%

A képviselő-testület névsora Bali Ervin (Fidesz-KDNP), Gerendai Ferenc (független), Antus Zsolt (Fidesz-KDNP), Baros Gábor (Fidesz-KDNP), Benis Brigitta (független), Vida Tamás (független)

Simontornya: Torma József

– A hét győztes jelölt közül voltaképpen mindannyian függetlenek vagyunk – mondta el Torma József megválasztott polgármester. Országos politikával nem szeretnénk foglalkozni, számunkra Simontornya a párt, minden erőnkkel a város érdekeit kívánjuk szolgálni. Sem a megválasztott képviselők, sem polgármester nem lóg ki ebből a sorból. Politikai csatározásokba nem akarunk belemenni. Optimista vagyok az együttműködésünk jövőjét illetően.

Részvételi arány: 48,61%

Szavazati arány: Torma József (Simontornyai Civil Kontroll Egyesület) 46,59%

A képviselő-testület névsora Körtés István (Simontornyai Civil Kontroll Egyesület), Szabó Róbert Gyula (Simontornyai Civil Kontroll Egyesület), Konok Róbert (Simontornyai Civil Kontroll Egyesület), Csősz László (független), Tóth István (Simontornyai Civil Kontroll Egyesület), Kecskési Zsuzsanna (Simontornyai Civil Kontroll Egyesület)

Decs: Heberling Tibor

– Mivel eddig más területen dolgoztam, mindenekelőtt a hivatal működését szeretném áttekinteni. Nem célom személycserék végrehajtása. A községben folyó beruházásokat folytatni fogjuk, és ahogy lehetőség kínálkozik, új fejlesztéseket is végrehajtunk. Megoldjuk az orvoshiányt is: jövőre mindkét háziorvosi praxis be lesz töltve Decsen.

Részvételi arány: 44,55%

Szavazati arány: Heberling Tibor (Fidesz-KDNP) 50,89%

A képviselő-testület névsora Csata Dorina (Fidesz-KDNP), Huber István (független), Kiss Erika (független), Dr. Papp Csaba (független), Nemes József (független), Zsiga Zoltán (Fidesz-KDNP)

Nagydorog: Borbélyné Töttösi Ágnes

– Bíztam a jó eredményben, de a vártnál is jobban alakult a választás. Örülök, hogy nemcsak nekem, hanem a csapatomba tartozó négy képviselőjelöltnek is bizalmat szavaztak a nagydorogiak – mondta Borbélyné Töttös Ágnes. Hozzátette, függetlenként indult, de együttműködésre törekszik a kormánypárttal, szem előtt tartva Nagydorog fejlődését. Amit fontosnak tart, a megkezdett fejlesztések végrehajtása, újabb pályázatok elnyerése és a környezetrendezés, a település virágosítása, szépítése.

Részvételi arány: 55,69%

Szavazati arány: Borbélyné Töttösi Ágnes (független) 49,16%

A képviselő-testület névsora Dr. Balassa József (független), Balog Attila (Fidesz-KDNP), Böndörné Jaksa Judit (független), Borbély Dávid (független), Miczki Márton (Fidesz-KDNP), Végerné Bakonyi Petra (független)

Gyönk: Szaka Gyula

– Gyönk a mikrotérség egy icinypiciny városa, ahol az elmúlt öt évben a lakosság tizenöt százalékának elvesztését semmi nem indokolja. Ebből ki kell emelkedni, meg kell tartani a fiatal lakosokat, megelőzni az elvándorlást. Az elsődleges célom, hogy egy szép, élhető várost építsünk magunk köré – mondta Szaka Gyula, a város új polgármestere.

Részvételi arány: 60,39%

Szavazati arány: Szaka Gyula (független) 53,18%

A képviselő-testület névsora Czombos Edit (független), Dörmer Csaba Béla (független), Dr. Humné Szentesi Katalin (független), Jankó Dezső (független), Péter András (független), Téli Róbert (független)

Hőgyész: Máté Szabolcs

– Nagy munka előtt állok, a legfontosabb, hogy a hőgyészieknek megteremtsem a békét és létrehozzak egy tiszta, rendezett falut. Az utak, a járdák állapota, ahogy több településen, nálunk is probléma, a vízelvezetési gondok sincsenek megoldva. A választási eredmények után Botta György volt polgármesterrel már váltottunk néhány szót. Bízom abban, hogy az átadás-átvétel rendben lezajlik, mindenesetre ahhoz szeretném a kormányhivatal segítségét kérni. Nehéz kampányon vagyok túl, sok minden történt – nyilatkozta Máté Szabolcs.

Részvételi arány: 64,64%

Szavazati arány: Máté Szabolcs (független) 67,74%

A képviselő-testület névsora Balaskó László (független), Dr. Molnár Sándor (független), Gyetvai László (független), Papp László (független), Stefánné Mészáros Lívia (független), Szili Istvánné (független)

Nagymányok: Karl Béla

– Ne tűnjék túlzásnak vagy szerénytelenségnek, de az elmúlt tizenhárom évben, olyan fejlődést élhettünk meg, mint amilyen két évszázada volt a bánya megnyitása után. Azt gondolom, sokat elárul az, hogy a közel kétezer-négyszáz lakosú Nagymányokon száznyolcvannégy a vállalkozások száma. Abban is biztos vagyok, hogy az elkövetkező polgármesteri ciklusban is megmaradunk a fejlődés útján.

Részvételi arány: 54,9%

Szavazati arány: Karl Béla (független) 50,43%

A képviselő-testület névsora Barabás Róbert (független), Hucker András (független), Melcher Zsolt (Fidesz-KDNP), Orbán Tamás (független), Rusák József (független), Székely Attila (független)

Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke:

– Az emberek véleményt mondtak arról a munkáról, mely a megye elmúlt öt évét jellemezte. Megállapítható, hogy ez a vélemény kedvező, ami egyúttal elismerése teljesítményünknek is. A TOP-nak is köszönhetően a települések fejlődtek, ezért ma könnyebb a megyében élni, gyermeket nevelni, mint korábban. Az elkövetkező időszakban ezen a pályán kívánunk továbbhaladni, úgy, hogy még nagyobb figyelmet fordítunk a kistelepülések lakói életminőségének javítására. Személy szerint is örömmel tölt el, hogy munkánkban hangsúlyosan szerepel az érték megőrzés és a fejlesztés, ezek eredményeként is büszkék lehetünk Tolna megyei mivoltunkra.

Megyei közgyűlés tagjai

Barnabás István (Momentum Mozgalom)

Bencze János (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Dr. Égi Csaba (Fidesz-KDNP)

Fehérvári Tamás (Fidesz-KDNP)

Filóné Ferencz Ibolya (FideszKDNP)

Kapitány Zsolt (Fidesz-KDNP)

Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára Ilona (Fidesz-KDNP)

Kovács János (Fidesz-KDNP)

Mezősi Árpád (MSZP)

Orbán Attila (Fidesz-KDNP)

Pintér Szilárd (Fidesz-KDNP)

Ribányi József (Fidesz-KDNP)

Szabó Loránd (Demokratikus Koalíció)

Széles András (Fidesz-KDNP)

Takács László (Demokratikus Koalíció)

Hagyományőrzés és autonómia a cél

A szavazatszámlálás még folyamatban van, de jelen állás szerint Tolna megyéből négyen jutottak be a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatába. Ők Köhler-Koch Ilona (Bonyhád), Pátzelt Hajnalka (Pári), Gombkötőné Kemény Krisztina (Bátaszék) és dr. Józan-Jilling Mihály (Szekszárd). Utóbbi elmondta, elégedett a 73 százalékos részvételi aránnyal, jól sikerült a mozgósítás.

Dr. Józan-Jilling Mihály hozzátette, az országos önkormányzat október 28-án alakul meg, és a korábbi törekvések mentén igyekszik dolgozni, vagyis színvonalasan működtetni a kialakított intézményhálózatot, és hatékonyan képviselni a nemzetiségi önkormányzat törekvését; az oktatási és kulturális autonómiát. Az oktatás terén a szekszárdi szervezetnek is van még feladata, hiszen az iskola, mint egyik fontos alappillér, hiányzik.

Az új, országos szintű törekvésekről elárulta, a jövőben szeretnének hivatalosan is nyitni az egyházak felé. A települési nemzetiségi választások eredményei már véglegesek, a területiek és az országosak azonban még nem. Így arról, hogy a hét-hét tagú német és a roma megyei nemzetiségi önkormányzatot kik alkotják, csak később tudunk beszámolni.

Szintén a következő napokban várható végleges eredmény arról, hogy a különböző roma szervezetek jelöltjei közül kik jutottak a megyéből az országos önkormányzatba. A német és a roma mellett további két nemzetiség kap helyi képviseletet Tolnában. Háromtagú horvát önkormányzat alakulhat Dombóváron, amelynek tagjai Varga-Stadler Gábor, Varga-Stadler Máté és Árok Attila. Medinán pedig szintén háromtagú a szerb önkormányzat: Szokics Mitó, Szokics Elekné és Szokics Pájó.