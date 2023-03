Az államfő kétnapos Somogy vármegyei látogatásának első napján, a somogyi vármegyeszékhely Életfa ünnepségén családok előtt úgy fogalmazott:

édesanyaként tudja, mekkora felelősség gyermeket vállalni. A gyermekvállalás nemcsak boldogságról, vidámságról, könnyű napokról szól, hanem nehézségekkel, problémákkal, kihívásokkal is jár, amelyekkel szembe kell nézni.

Novák Katalin köszönetet mondott a szülőknek, hogy a derűs és a nehéz napokon is ott vannak a gyermekük mellett, és a nehézségek sem tántorítják el őket attól, hogy adott esetben újabb gyermeket vállaljanak.

"Meggyőződésem, hogy a testvér a legnagyobb ajándék, amit a gyermekeinknek adhatunk"

- jelentette ki.

Kitért arra: neki háromszor adatott meg a gyermekáldás öröme és csodája, "a nőknek ezzel olyan privilégiumot adott az Úristen, amit semmiért nem adnék, amiért hálásak lehetünk".

A köztársasági elnök köszönetet mondott a gyermekek körüli feladatok elvégzésében egyre aktívabb apáknak, s elismerően szólt a nagyszülőkről, dédszülőkről, családtagokról, akik ugyancsak segítenek a gyerekekkel összefüggő teendők ellátásában.

Novák Katalin kiemelte: hálás, mert államtitkárként, majd miniszterként nyolc éven át dolgozhatott azért, hogy könnyebb legyen gyermeket vállani és nevelni Magyarországon.

"Ezt köztársasági elnökként ugyanúgy feladatomnak érzem; ha ma már nem is kormányzati döntések meghozatalában veszek részt, a magyar családok mellett ott voltam, ott vagyok és ott leszek a jövőben is, számíthatnak rám és én is számítok önökre" - mondta hallgatóságának Novák Katalin.

Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere emlékeztetett rá: a Kaposváron született gyerekek nevét három Életfa őrzi a helyi Városligetben. Korábban szülők és nagyszülők részvételével fát ültettek az újszülötteknek, de mivel sokan éltek a lehetőséggel, hamar megtelt az erre kijelölt terület, ezért a 2000-es évek második felében felkérték Gera Katalin szobrászt az első bronz Életfa elkészítésére, amelyet további kettő követett.

Egy közösség, egy város akkor igazán erős, ha a családok erősek, gyermek nélkül nincs jövő

- hangoztatta a településvezető. A politikus köszönetét fejezte ki Novák Katalinnak azért, amit még államtitkárként, miniszterként a családokért tett.

A magyar családok nagyon sokat köszönhetnek annak, hogy Magyarországnak világra szóló családpolitikája van

- tette hozzá.

A legújabb életfára csütörtökön több mint hatvan, 2021 novembere és 2022 januárja között született gyermek neve került fel, a három alkotáson már összesen több mint 5500 gyermek nevét tartalmazó bronz levél kapott helyett.

Novák Katalin az Életfa ünnepség után látogatást tett a Kometa 99 Zrt.-nél.

Az államfő köszönetet mondott azért, hogy a cég sok kaposvárinak és a város környékén élőnek ad munkát, s biztosít jó munkakörülményeket.

Felhívta a figyelmet arra, hogy sajnos Magyarországon a kommunizmus alatt megszakadt a családi vállalkozások hagyománya, ezért is példaértékűek a Kometa és a tulajdonos olasz családok. Ma már a magyar családokban is tudják, a következő generációknak van felelősségük, feladatuk a vállalkozások működtetésében - jegyezte meg.

Giacomo Pedranzini ügyvezető igazgató arról tájékoztatta az államfőt, hogy a mintegy harminc éve működő húsipari cég ezer családnak biztosít megélhetést, a "belépő munkabér" húsz százalékkal van a minimálbér felett.

Hangsúlyozta: a menedzsment, illetve a tulajdonosok célja, hogy a Kometa az európai élelmiszeripar "magyar bajnoka" legyen.

Giacomo Pedranzini a köztársasági elnökkel folytatott megbeszélésen elmondta Novák Katalinnak magyar állampolgári esküjét, amelyet korábban Szita Károly polgármester előtt tett le.

Prohászka Balázs, a Kometa helyettes ügyvezetője újságíróknak elmondta, a cég az elmúlt 10 évben megnégyszerezte az árbevételét. Ez az összeg 10 évvel ezelőtt 17 milliárd, 2021-ben 54 milliárd forint, 2022-ben 74 milliárd forint volt.

A nyereség tavaly és tavalyelőtt - a növekvő energiaárak és a "történelmi csúcsot döntő" sertésárak ellenére is - egymilliárd forint felett volt - fűzte hozzá.

Közölte: az idén 94 milliárd forint árbevételt és 2 milliárd forintot meghaladó nyereséget várnak.

Prohászka Balázs emlékeztetett rá, a Kometa kapacitásbővítést célzó fejlesztésekbe kezdett. Jelenleg évente 800 ezer sertést tudnak levágni, ez a 40 milliárd forintos beruházással 2026-ra egy műszakban évi 1,2 millióra, két műszakban 2,5 millióra nő.