Az előttünk álló uniós csúcson két kérdéskör fog előkerülni a miniszterelnök elemzése szerint, amit sok esetben egybemosnak. Az első kérdés, hogy adjunk-e pénzt Ukrajnának, és ha igen, mennyit?

Az unió azt mondja, hogy 50 milliárd eurót adjunk négy évre Ukrajnának, ami jelenleg nem áll rendelkezésre. A bizottság javaslata szerint ezt a pénzt hitelfelvétellel kell előteremteni. A magyar álláspont az, hogy semmiképp ne öt évre adjunk pénzt, mert nem tudjuk, mi lesz akkorra. Ha pedig egyáltalán adunk pénzt, akkor semmiképp ne a költségvetésen keresztül juttassuk ezt a pénzt az ukránoknak, hanem attól külön, mert az uniós büdzsét megroppanthatja egy ekkora tétel. Magyarország egyébként nem akar senkivel közösen felvenni hitelt, mert a koronavírus-válság idején ezzel egyszer már pórul jártunk, akkor is közös hitelt vettünk fel, hogy gyors segítséget kapjunk, azonban még egy fillért sem láttunk ebből, ahogyan több más ország sem.

A második kérdéskör, hogy az ukrán ügy kapcsán, de attól függetlenül, költségvetési módosításokkal álltak elő egyes tagállamok. – Ha már változtatunk, akkor még legyen benne ez is, meg ez is – jellemezte a helyzetet a kormányfő, aki rögzítette azt is, hogy ebből Magyarország eddig kimaradt, de ha nem változik a helyzet, akkor mi is előállunk a javaslatainkkal.

A lengyel közmédiával történtekkel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta: minden lengyel a barátunk, azok is, akik nem tekintenek a barátainknak, mert ez egy történelmi közösség. Úgy látja, hogy tanulságos vita, ami most Lengyelországban zajlik. – Furcsa dolgokat láthatunk a nyugati demokratikus világban, van olyan mintademokrácia, ahol gáncsolják egy jelölt indulását – jelezte a kormányfő.

Hozzátette: a televíziót rendőri erőszakkal foglalják el, de ha ez Magyarországon történne, akkor már a NATO-csapatokat is behívták volna. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „valami kór rágja a nyugati demokráciákat”.

A zsarolás egy nyilvánosan beismert tény

– jelezte az Origo kérdésére a miniszterelnök. A portál arra volt kíváncsi, hogy mit gondol a kormányfő, most már tényleg feloldják-e a Magyarországnak járó uniós forrásokat.

– Európai képviselők írtak levelet a napokban is a bizottság elnökének, hogy ne adja oda a magyaroknak járó pénzeket – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Zajlik Brüsszelben a zsarolás, annak ellenére, hogy Magyarország minden ügyben eleget tesz az Európai Bizottság kéréseinek. – Ez ellen nem sokat tudunk tenni – fűzte hozzá a miniszterelnök. Értékelése szerint nem róhatják fel neki, hogy egy ilyen helyzetben minden eszközt bevet Magyarország érdekeinek érvényesítése érdekében.

A hetes cikkely kapcsán elmondta, hogy az nem fenyegeti Magyarországot, hanem az alatt áll. – A hetes cikkely eljárása alatt vagyunk – emlékeztetett a miniszterelnök. Hangsúlyozta: az alapszerződés világosan rendelkezik arról, hogy ilyen eljárást csak akkor lehet indítani, ha folyamatos jogállamisági veszély van. Az Európai Bizottság megállapította, hogy nincs veszélyben, mivel kimondta, hogy a magyar igazságszolgáltatási rendszer rendben van.

Az Ukrajnának adható támogatást nem akarják összekötni a Magyarországnak járó uniós pénzekkel

– emelte ki a kormányfő. Az Erasmus-ügyet felidézve Orbán Viktor elmondta, hogy az ilyenfajta zsarolás a magyar lélektől idegen, és rendkívül hitványnak is tartja. A miniszterelnök álláspontja szerint az ukránokkal akkor tudunk megállapodni, ha van értelmes javaslat, amely az uniós költségvetésen kívül van. Azt külön hangsúlyozta, hogy a magyarok pénze a költségvetésben van, az pedig nekünk jár. Magyarország akkor fog tárgyalni, ha módosítják a költségvetést – közölte a miniszterelnök.