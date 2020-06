Kezelhetetlenné vált a migrációs helyzet

Invázióról beszélnek, ahogy a migráció erősödőben van Európa-szerte, azonban az országok tehetetlenül állnak a kihívás előtt.

A migránstáborok kezelhetetlenné váltak a kontinensen és a járvány gócpontjaivá váltak, de puszta közelségük is elegendő, hogy a környező települések biztonságérzetét tönkretegyék – összegezte a V4NA.

Svédország

Svédország nem kér többet a migrációból, de ez a kormányhoz még nem jutott el. A Samhalls Nytt arról számol be, hogy a Svéd Demokrata Párt tiltakozásba kezdett, miután a kormány visszavonta az úgynevezett „saját lakhatás” vagy „EBO” törvény alóli kivétel lehetőségét. A törvény lényege, hogy Svédországban ha valaki menedékkérelmet ad le, akkor bármelyik községben letelepedhet, ha talál magának lakhatást. Korábban egyes községek, melyeket túlságosan leterhelt a migránsok jelenléte élhettek egy kivételi lehetőséggel, mellyel meggátolhatták volna, hogy a bevándorlók ott telepedjenek le, azonban a kormány legújabb intézkedésével vissza akarja vonni ezt a lehetőséget, mivel túl sok község érdeklődött iránta. Az indok az, hogy a migrációt nehezebb lenne fenntartani, ha a migránsok nem ott telepedhetnek le, ahol akarnak.

Jonas Andersson a Svéd Demokraták képviselője elmondta, hogy számos svéd község gazdasága már jelenleg is romokban hever a migráció miatt, és felelőtlenség a kormány részéről, hogy felülírja a községek önrendelkezési jogát, újabb pénzügyi terhet a nyakukba akasztva. „Svédország bukott migrációs politikája a kormány felelőssége és nem olyasmi, aminek a következményeit a községeknek kellene elszenvedniük”, fogalmazott.

Egyesült Királyság

„Invázióról beszéltem és most meg is történik”, fogalmazott Nigel Farage a Brexit Párt vezetője, aki először tudósított a brit illegális bevándorlás ugrásszerű növekedéséről. Farage elmondta, hogy az összeesküvés mélyebb, mint az elsőre látszik, hiszen a francia partiőrség is közrejátszik a migránscsónakok brit partokig kísérésében. Így lehetséges az is, hogy szerdán ismét 100 illegális bevándorló hét csónakját kísérték el a brit felségvizekig, ahol a brit partiőrség készséggel fogadta a migránsokat.

Görögország

Hasonló problémával küzd Görögország is, ami a járványhelyzet végével egy újabb migrációs hullám előszelét éli meg. A franciákhoz hasonlóan a török partiőrség is előszeretettel kíséri át a migránscsónakokat a görög felségvizekre. Csütörtökön újabb 32 migráns érkezett gumicsónakban a szigetekre, ami megtörte a június óta fennálló status quot, mely alatt a legtöbb szigetre nem érkeztek bevándorlók. Az új érkezőket azonnal karanténba rakták, hogy elkerüljék az esetleges koronavírus fertőzések kiújulását.

Ugyanakkor nem csak az újonnan érkezettekkel van probléma, hanem a régebbi játékosokkal is, hiszen számos táborban már fenntarthatatlan a rend és a helyiek már a saját biztonságukat féltik. Így van ez a mára hírhedtté vált Moria befogadóhelyen is, ahol a migránsok rendszeresen tartanak portyákat a környező falvakban. A Proto Thema beszámolói szerint az elmúlt napokban is több aggasztó eset történt, mint például amikor két migráns késsel és vasvillával támadt helyi lakosokra. Az áldozatokat az mentette meg, hogy elvették a vasvillát az egyik támadótól, és ezzel menekülésre késztették a rablókat. A lap szintén beszámol az esetről, amikor egy csapat fiatal bevándorló szögekkel kivert botokat dobált egy őrkutyára és be akartak törni az általa őrzött házba, azonban a tulajdonos éppen otthon volt, ezért rövidre zárta az akciójukat. Hasonló módon végződött az az eset is, amikor egy csapat bevándorló egy farmházba akart betörni, és sikerrel is jártak, azonban egy egész család volt bent, ami menekülésre késztette őket.

Nem meglepő módon a helyiek biztonságérzetét nagyban rontotta a tábor közelsége, ezért az utóbbi időben többször is jelezték a rendőrség felé, hogy fokozottabb rendőri jelenlétet igényelnek a városban és környékén.

A templomrongálások sem értek véget a karantén bevezetésével, újabb templom ablakait törték be illegális bevándorlók Leszbosz szigetén. Makis Pavlellis egy helyi lakos a Greek City Timesnak azt is elmondta, hogy az elmúlt 4 hónapban is történtek hasonló események és ő szervezett támadásokra gyanakszik. A szigeten jelenleg mintegy 25 ezer migráns tartózkodik, ami erősen túlterheli a 90 ezer fős sziget kapacitását.

Olaszország

A károk mellett azonban jelen van a járványhelyzetben az egészségügyi kockázat is, melyet Észak-Olaszországban már jeleztek a kormány felé. Trieszt, Gorzia és Tarvisio polgármesterei levelet küldtek Giuseppe Conte miniszterelnöknek, Luigi Di Maio külügyminiszternek és Luciana Lamorgese belügyminiszternek is, hogy korlátozzák a területre érkező menekültek számát, mivel a helyzet „kezelhetetlenné” vált.

Rámutattak hogy városaikba tucatjával érkeznek az új migránsok és egyre nagyobb számban jelentkeznek kísérő nélküli kiskorúak is, akiknek eltartására nem elegendő a költségvetés. Megjegyzik ugyanakkor, hogy a bevallott életkor hitelessége sok esetben megkérdőjelezhető. Levelük arra is rámutat, hogy a koronavírus-járvány miatt állami beavatkozásra van szükség mert már nincs több befogadásra alkalmas hely. Soraikat azzal zárták, hogy megoldást kértek a balkáni útvonal lezárására és a határvédelem erősítését sürgették. A három város közül Trieszt a migrációnak leginkább kitett település, ahol már korábban is több panasz jelentkezett, hiszen május közepén egy alkalommal 12 óra leforgása alatt 140 illegális bevándorló érkezett a városba. A kormányzó már akkor leszögezte, hogy különösen a járványidőszakban ezek a statisztikák elfogadhatatlanok. „Mindennek van határa. Ezek a számok nem fenntarthatóak”, fogalmazott.