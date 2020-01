Világszerte egyre nagyobb méreteket ölt a keresztényüldözés

Elkészült a Portes Ouvertes francia evangélikus egyesület legfrissebb jelentése, amelyből kiderül, hogy évről évre egyre több keresztényt ölnek meg világszerte a vallása miatt. 2019-ben naponta nyolc keresztény esett áldozatul az ellenük irányuló támadásoknak, és egyre több templomot zárnak be vagy rongálnak meg.

A kereszténység már évek óta vezeti az üldözött vallások listáját a nagyvilágban, sőt évről évre egyre nagyobb arányban előzi meg a többit – írja a Portes Ouvertes (Nyitott Kapuk) francia evangélikus egyesület adataira hivatkozva a V4NA nemzetközi hírügynökség. A szervezet minden évben statisztikát készít a vallásuk miatt bántalmazott hívekről, és a számadatokból kiderül, hogy a kereszténység magasan a legüldözöttebb vallás, évről évre egyre több, sok esetben halálos támadás éri követőit.

A Portes Ouvertes adatai szerint 2018-ban világszerte 245 millió keresztényt üldöztek a hite miatt, közülük 4305 főt megöltek, 3150 főt pedig bebörtönöztek. A most elkészült jelentésből kiderül, hogy

a 2019-es év még nehezebb volt a keresztények számára, tavaly ugyanis több mint 260 millió hívőt érintett a keresztényüldözés, azaz minden nyolc keresztény hívőből egyet.

Drasztikusan megnőtt az egyházak ellen elkövetett erőszak mértéke is, 2019-ben világszerte 9488 támadás történt a keresztény istentiszteleti helyek és vallási intézmények ellen, szemben a 2018-ban történt 1847 esettel. Ez tehát az előző évben történt eseteknek több mint ötszöröse.

A legtöbb incidens Kínában történt, ahol 5576 egyházi létesítményt korlátoztak, zártak be vagy pusztítottak el egy új törvény alapján, mintegy ezer embert pedig bebörtönöztek. Angolában sem sokkal jobb a helyzet, ott ugyanis egy kormányhatározat értelmében 2000 templomot zártak be.

A támadók elsősorban a hatalmi pozícióban lévő keresztényeket célozzák meg és fenyegetik, bebörtönzik vagy meggyilkolják őket, de sok esetben hétköznapi emberek esnek áldozatul. A legfrissebb adatok szerint 2019-ben világszerte 3711 embert bebörtönöztek, 2983 keresztényt pedig meggyilkoltak a vallása miatt, ami azt jelenti, hogy naponta nyolc ember esett áldozatul a keresztényüldözésnek.

A legtöbb halálos áldozat Afrikában volt: Nigériában 1350, a Közép-afrikai Köztársaságban pedig 924 fő vesztette életét az őket ért vallási indíttatású támadásokban.

A keresztényüldözésnek két formáját határozzák meg, az első a fizikai erőszak alkalmazása, a második pedig a folyamatos elnyomás, amellyel a keresztény hívőknek nap mint nap szembe kell nézni:

Kínában például 18 éves kor alatt nem lehet belépni egyetlen egyházi épületbe sem.

A 2019-es adatok alapján összeállított listán Észak-Korea végzett az első helyen. Itt már egy Biblia birtoklásáért is koncentrációs táborba viszik az embert. A második helyen Afganisztán áll, ahol a saját családtagjai hajtják végre a halálbüntetést azon, aki megkeresztelkedik. A lista harmadik helyezettje Szomália, itt az al-Shabaab terroristacsoport elkapja és megöli azokat, akikről azt gyanítják, hogy keresztény vallásúak.

A tavalyi év adatai alapján most először került be Algéria a keresztényeket leginkább üldöző húsz ország közé, és a frankofón afrikai országok közül is egyre több szerepel a listán, például Burkina Faso, Nigéria és Kamerun, ahol egyre több iszlamista terrorcsoport tartózkodik. A helyzet az iszlám terjedésével csak súlyosbodik.

Borítókép: A Srí Lanka-i Colombóban a Szent Antal-templom ellen elkövetett 2019. április 21-i terrortámadás áldozatai