Az ASE nyerte a Morgen-emléktornát

Ahhoz képest, hogy mennyire nehezen állt össze a mezőny, jó kis torna lett a Pakson idén immáron nyolcadik alkalommal megrendezett Morgen Ferdinánd- emléktorna. Nem csak azért, mert a házigazda Atomerőmű SE mindkét meccsét megnyerte, és ezzel a kupát is elhódította, hanem azért is, mert mindegyik ellenfél komoly kihívás elé állította Dzunics Braniszlav tanítványait. Az már más kérdés, hogy a két kihívás közül a szolnokiak ellenit nehezebben, a kaposváriak ellenit könnyebben teljesítette az ASE.

A szombati meccsen nagyon meg kellett küzdeni a sikerért, amit nem adott könnyen az Olajbányász, tegnap ugyanakkor a gálára, a kilátogató szurkolók szórakoztatására is futotta a paksiak erejéből. Két negyed alatt nem kevesebb, mint 68 (!) pontot tett a kosárba a hazai együttes, amely végül nagyon simán átlépte a bűvös 100-as határt is. Nem játszottak rosszul a kaposváriak sem, de az ASE-nak ezen a meccsen minden összejött. Ha így megy majd a bajnokságban is, akkor bőven lesz minek örülni. Különösen úgy, hogy Ian Baker egyáltalán nem léphetett pályára a tornán, a tegnapi meccsen pedig még Winston Shepard is hiányzott az atomosoktól – de elbírták.

A VIII. MORGEN FERDINÁNDEMLÉKTORNA VÉGEREDMÉNYE:

1. Atomerőmű SE, 2. Szolnoki Olajbányász, 3. Kaposvári KK.

A torna végeztével egyetlen különdíjat adtak át, Morgen Ferdinánd emlékére mindig a legjobb 23 éven aluli kosarast jutalmazzák, ezúttal Valerio Bodon Vincent vehette át az elismerést Tóth János szakosztályelnöktől, és Jan Pavlik technikai vezetőtől, az első csapat másodedzőjétől. A fiatal játékos nagyszerű napot fogott ki, 25 ponttal (közte 4 triplával), 8 lepattanóval, 4 gólpasszal zárt – megérdemelten kapta meg ő a sokat érő elismerést.