Pécsváradon is három gólt lőtt a Majos

Ötödik edzőmeccsén a harmadik sikerét jegyezte az NB III.-as focibajnokságba feljutott Majosi SE. Tihanyvári László gárdája szerdán este (lapzártánk után) a Pécsváradi Spartacus vendégeként lépett pályára, és 3–2-es győzelmet aratott.

A szakember lapunknak elmondta: bár a Szentlőrincen mutatott játékukat (akkor is 3–2-re nyert a Majos) nem tudták megismételni, de így is kézben tartották a meccset, ami azért is nagy dolog, mert a baranyai gárda évek óta egyed­uralkodónak számít a megyei bajnokságban.

A tréner a győzelem mellett annak is örülhetett, hogy végre szinte a teljes létszámmal utazhatott a találkozóra (Nagy Norbert, Gere Oszkár és Bognár Sándor hiányzott), így két sort játszathatott.

Pécsváradi Spartacus–Majosi SE 2–3 (1–1). Majos, I. félidő: Komáromi – Várda, Szőts A., Szeiler, Kugli – Mathesz – Széles B., Lizák P., Vituska I., Hock – Pál A. II. fél­idő: Steinbach G. – Várda (Sztuhár), Szőts A., Ledneczki, Jerabek – Szeiler, Kovács G. – Vituska N., Steinbach M., Petrovics – Tamás. Gól: Lizák P., Steinbach M., Tamás.

A majosiak korábban a Lovászhetényt 4–0-ra verték, az NB II.-es Pécsi MFC-től 4–0-ra, az NB III.-as Pápától 3–0-ra kaptak ki. Szombaton Szekszárdi UFC–Majosi SE meccs (11 óra) következik.

Pályán a BVLC is Felkészülési mérkőzés. Ferencvárosi TC (NB III.)–Bonyhád VLC 6–1 (1–0, 2–0). Bonyhád VLC: Siklósi – Szász D., Szlama, Preininger, Guzorán L. – Ágics, Sásdi B. – Pfaff, Kiss D., Hambuch – Csigi Á. (Cserék: Kiss H. (k), Schulteisz N., Götz, Sásdi A.). A BVLC találatát Schulteisz Norbert szerezte.

Borítóképünk a Majosi SE Pécsi MFC elleni edzőmérkőzésén készült