Szoros csatára késztették a NEKA-t

A második félidőben végig futottak az eredmény után a Fekete Gólyák, de így is helytálltak a Nemzeti Kézilabda Akadémia elleni meccsen.

Nem ígérkezett könnyű mérkőzésnek a Szekszárdi Fekete Gólyák KC együttese számára a Nemzeti Kézilabda Akadémia elleni mai bajnoki.

Ahogy arra Horváth Szimonetta, a szekszárdiak edzője számított, az akadémisták lendületes, dinamikus támadásokat vezettek, arra viszont talán még ő maga sem számított, hogy csapata az első félidő során tartani tudja a lépést a vendégekkel.

Pedig így történt, a gólszegény első játékrészben volt, hogy hárommal is vezetett az FGKC (17. perc: 5–2), végül egy kis „hátszéllel” megnyerték a Balaton-partiak az első felvonást.

Kilenc gól egy félidő alatt nem a hatékony támadójátékra utal (azokért a gólokért is keményen meg kellett küzdeniük Nagy Szilviáéknak), azonban a tíz kapott gól a NEKA-tól már annál inkább dicséretre méltó.

A mérkőzés előtt négy hazai játékos szereplése is kérdéses volt, végül Fehér Tímea, Kónya Dóra és Kaveczki Edina vállalni tudta a játékot. Leginkább utóbbi pályára lépése volt fontos, az átlövő végül kilenc gólig jutott, de kulcsszereplő volt Schell Gabriella is a kapuban, aki a legjobb pillanatokban mutatott be bravúrokat.

Kaveczki és Schell vezérletével sokáig tartani tudta a lépést az FGKC a második helyezett balatonboglári csapattal, négygólos hátrányból is vissza tudtak kapaszkodni (47. p.: 16–20), a végén azonban kijött a két együttes közötti edzettségi különbség. A vastapsot így is megérdemelték a Gólyák a találkozó végén.

Női NB I/B, Nyugati csoport, 19. forduló

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Nemzeti Kézilabda Akadémia 22–24 (9–10). Szekszárd, 350 néző. V.: Héjjas, Kránitz.

Szekszárd: SCHELL – Grénus 2, Nagy Sz. 6 (3), Fehér T. 3, KAVECZKI 9, Kónya, Gyenis 2. Csere: Tutti, Tóth B. Edzők: Mészáros Melinda, Horváth Szimonetta.

Hetesek: 4/3, ill. 6/4.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

„Az előzmények tudatában, abban, hogy hogyan tudtunk készülni erre a mérkőzésre, úgy gondolom, hogy tisztességesen helytálltunk. Nagyot küzdött a csapat, de a végére fejben és fizikálisan is elfáradtunk” – nyilatkozta a mérkőzést követően Horváth Szimonetta.

Borítóképünkön: Gyenis Patrícia Fotó: Mártonfai Dénes