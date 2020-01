Veretlenül nyerte meg a Ródi-kupát a Bonyhád-Börzsöny SE

Nem jött össze a címvédés a XVII. Ródi Kupa – Fláding János Öregfiúk Emléktornán, amelyet százszázalékos mérleggel a Bonyhád-Börzsöny SE csapata nyert meg.

Tizenhetedik alkalommal rendezte meg Ömböli László és az Öregfiúk ’73 FK Bonyhád a Ródi Kupát, mellyel ezúttal is a volt csapattársak, barátok a 2002-ben elhunyt egykori kiváló sportemberre, Fláding Jánosra emlékeztek.

A csoportküzdelmek mindjárt egy sokáig emlékezetes mérkőzéssel indultak, ami jó kezdőlökést adott a folytatásra. A bonyhádi öregfiúk már 2-0-ra és 3-1-re is vezettek a Bonyhád-Börzsöny ellen, amely azonban nagy hajrával fordítani tudott, s végül három győzelemmel meg is nyerte csoportját – éppen a „házigazdákat„ megelőzve. A harmadik helyen a Závod végzett, a negyedik az Izmény lett.

A másik csoportban még szorosabban alakultak az eredmények, nehezen követhető körbeverések után alakult ki a végső sorrend. Az ”őrült„ versengésből a tavalyi ezüstérmes Balbya Sörbarátok jött ki a legjobban, így ismét döntőzhetett, a címvédő Gumibolt viszont ”csak„ a bronzért meccselhetett tovább, jobb gólkülönbséggel megelőzve az ”örök fiatal„ Let’s Go csapatát, amely bravúrokat elérve lett harmadik. A Törökbálint viszont a Sörbarátok elleni győztes rajt ellenére a negyedik helyre szorult.

A helyosztókat rendhagyó módon minden pozícióért lejátszották. A Törökbálint az Izményt győzte le a hetedik helyért, a Let’s Go a Závod ellen szerezte meg az ötödik helyet. A címvédő Gumibolt az elrontott kezdés után nagyon belelendült, ezt a bronzmeccsen az Öregfiúk bánta.

A döntőben a Bonyhád-Börzsöny és a Balbya Sörbarátok találkozott. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a rövid szünetre a BBSE mehetett előnnyel a tarthatatlan Kőrösi András jóvoltából. A fordulás után már csak egy csapat volt a pályán: a tavalyi döntősök, előtte aranyérmes Sörbarátok elfáradni látszott, a börzsönyiek viszont jól osztották be erejüket a nap folyamán és végül fölényes sikert arattak a fináléban.

A látottak alapján nem meglepetés, hogy a torna legjobb játékosának Kőrösi Andrást választották, a legjobb kapus Götz Tamás (Balbya Sörbarátok) lett, míg a gólkirályi címet a nyolc találatot szerző Czinkon Szabolcs (Gumibolt) lett.

A XVII. Ródi Kupa eredményei

Csoportkör, A-csoport: Öregfiúk ’73 FK Bonyhád-Bonyhád-Börzsöny 3-4, Izmény SE-Závod SE 1-3, Öregfiúk-Izmény 4-1, Bonyhád-Börzsöny-Závod 4-0, Öregfiúk-Závod 4-1, Bonyhád-Börzsöny-Izmény 3-1. B-csoport: Balbya Sörbarátok-Törökbálint FC 0-1, Gumibolt Bonyhád-Let’s Go 2-2, Sörbarátok-Gumibolt 6-2, Törökbálint-Let’s Go 1-2, Sörbarátok-Let’s Go 2-0, Törökbálint-Gumibolt 0-9.

A 7. helyért: Törökbálint-Izmény 9-1. Az 5. helyért: Let’s Go-Závod 3-0. Bronzmeccs: Gumibolt-Öregfiúk 4-1. Döntő: Bonyhád-Börzsöny-Sörbarátok 6-1.