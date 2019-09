Lőrincz Viktor olimpiai kvótát szerzett

A sportoló a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani kvalifikációs birkózó-világbajnokságon bejutott az elődöntőbe.

A Budapest Honvéd Európa-bajnoka vasárnap délelőtti menetelése imponáló volt, a türkmén Sihzberdi Ovelekovot két perc alatt technikai tussal, míg a kirgiz Atabek Azisbekovot öt perc alatt tussal verte. Azonban nyilván Lőrincz is tisztában volt vele, hogy a fölényes győzelmek csak akkor „érnek valamit”, ha a negyeddöntőben is győzni tud, mivel akkor már biztosan éremért birkózhat a kazah fővárosban, egyúttal a kvótát is megszerzi a tokiói játékokra.

A kétszeres világbajnoki bronzérmes, olimpiai ötödik klasszis négy éve, a Las Vegas-i vb-n az egyetlen magyar kvótaszerző volt, s már akkor is bizonyította, hogy elbírja a nagy nyomást. 2015-ben a vigaszágon menetelve vívta ki az olimpiai indulás jogát, ezúttal viszont a negyeddöntő jelentette a legnagyobb esélyt, ott ugyanis a kínai Na Csün-csiével kellett megküzdenie, aki jobb birkózó mint korábbi riválisai, ám nála egyértelműen gyengébbnek számít.

A meccsen Lőrincz nagyon okosan birkózott, az elején irányított, így alig egy perc után „leküldette” passzív ellenfelét, a parterhelyzetből pedig szépen pörgetett, amivel 3-0-ás előnyhöz jutott. A szünetig hátralévő időben a kínai állásból nem talált rajta fogást, majd a szünet után sem volt igazán aktív, ám az intést visszakapta (3-1). A meccs magyar szempontból legkritikusabb 20 másodperce következett, melyet Lőrincz Viktor sokat mozogva, összességében különösebb probléma nélkül vészelt át. Az utolsó két perc Lőrincz szempontjából szinte a legjobb forgatókönyv szerint alakult, mivel leginkább a szőnyeg közepén eredménytelen tusakodással telt az idő, egészen a végét jelző gongszóig, amikor Lőrincz Viktor nagy csatakiáltással zárta a küzdelmet, kiengedte magából a feszültséget, majd mosolyogva ment a bíróhoz, aki felemelte a kezét a magasba.

„Van, hogy nehezebb, van, hogy könnyebb ágat kap az ember, szerencsére most az utóbbi történt. Ezt persze nem mindig könnyű kihasználni, de ma nagyon jól működött a birkózásom, állásból is ültek a fogásaim és lentről meg tudtam csinálni az akcióimat. Nagyon boldog vagyok” – értékelt az MTI-nek a magyar kötöttfogású, aki bevallása szerint kevesebbet kapott a kínaitól, mint amire számított. – „Magyarországon edzettem már vele és úgy emlékeztem, állásból jobban küzd. A második menetben szándékosan nem kezdtem nagy iramban, mert tudtam, hogy visszaintenek, készültem a védekezésre, ami nagyon jól ment, össze sem tudott fogni rajtam.”

Lőrincz elárulta, hogy az első két meccsén még nem gondolt a kvótára, a kínai elleni küzdelmet megelőzően viszont volt egy pillanat, amikor beléhasított, hogy mekkora is a tét, ám végül sikerült kizárnia ezeket a gondolatokat.

„Tartottam egy gyors mentáltréninget, ezt gyakoroltuk az edzőtáborokban a pszichológussal, mert csak akkor tudsz jól birkózni, ha az adott meccsre koncentrálsz, semmi másra” – mondta Lőrincz, majd azt is megemlítette, hogy a sikere a csapat többi tagjára, így a hétfőn bemutatkozó bátyjára, Tamásra is jó hatással lesz. – „Komoly befolyással van a teljesítményünkre a másik szereplése, most Tomi megnyugodhat és csak a saját feladatára koncentrálhat ”- tette hozzá.

A kazahsztáni vb-n minden ötkarikás kategóriában hat versenyző szerez országának kvótát, Lőrincz pedig elődöntőbe kerülésével már legrosszabb esetben is az ötödik helyen végez.

A ceglédi születésű sportoló – aki ezzel az első magyar tokiói kvótás birkózó – a közép-európai idő szerint 14 órakor kezdődő esti programban az üzbég Rusztam Asakalov ellen lép szőnyegre a fináléért. Később, a 15 órakor startoló finálés programban pedig Korpási Bálint lép szőnyegre – az olimpia műsorán nem szereplő – 72 kilogrammos bronzmérkőzésen a dél-koreai Li Dzsi Jeon ellen.

A nap másik két magyarja, Krasznai Máté (67 kg) és Kiss Balázs (97 kg) egyaránt kiesett.

Forrás: MTI