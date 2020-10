Ez érzéki! Így rumbázott Détár Enikő fiatal párjával – videóval

Détár Enikő és párja, Baranya Dávid nyerte a TV2 Dancing with the Stars – Mindenki táncol szombati estéjét. Igazán felforrósították a hangulatot a stúdióban.

Détár Enikő és párja, Baranya Dávid nyerte a Dancing with the Stars – Mindenki táncol második estéjét. A páros a megszerezhető 40 pontból, 36 pontot zsebelt be és ezzel lettek a legjobbak.

A színésznő meg is tesz mindent a sikerért, nagyon keményen készül minden adásra. Szó szerint orrvérzésig. Az egyik múlt heti próbán ugyanis annyira beleélte magát a gyakorlásba, hogy egy rossz mozdulat után elesett. Vérzett az orra, az pedig már a kórházban derült ki, hogy le is törött egy darab az orrcsontjából.