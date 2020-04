A kilátó, melyben mindig ott fészkel a sas

Lengyel-Annafürdő megannyi kellemes meglepetést tartogat magában. Tanösvények, faházak, állatok és kilátó is rendelkezésünkre áll.

A Sasfészek-kilátót 2015-ben adták át. A kilátó érdekes építmény, az eddig általunk meglátogatott kilátókhoz képest teljesen más, nem csupán egyetlen lépcsőn lehet felmenni, de egy sétányon keresztül is feljuthatunk a kilátóra, egészen pontosan annak középső szintjéig. Onnan lépcsőn feljuthatunk a legfelső szintre, ahol a kilátó nevét adó sasfészek és annak gazdája vár minket. A kilátó környéki fákra az erdő madarainak szobrait dugták el, ezeket játszva megtalálhatjuk, akár szabad szemmel is, de egy erre kialakított, fából készült kis „távcsővel” is játszadozhatunk, de találhatunk még különböző aprócska játékokat.

A kilátás viszont eléggé korlátozott. Szinte csak fákat láthatunk, az erdő ugyanis eléggé sűrű. A kilátó egyik oldaláról viszont elláthatunk elég messze is, ami csökkentheti a bezártság érzetét.

Az építmény önmagában tehát szórakoztató lehet, a kilátás miatt azonban fölösleges megmásznunk. Az oda vezető út viszont magáért beszél.