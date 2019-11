A nők egyre később vállalnak gyereket

Adatok bizonyítják, hogy egyre inkább kitolódik a gyermekvállalási kedv, vagyis a nők érettebb fejjel vállalják az első gyermeküket. Ennek számtalan oka van, ugyanakkor nem veszélytelen húzni, halasztani a dolgot. Dr. Kőszegi Lászlóval, a szekszárdi kórház szülész-nőgyógyász főorvosával beszélgettünk a témáról.

Számtalan oka lehet annak, hogy az elmúlt tíz évben az első gyermeküket váró édesanyák életkora az átlagos 24 évről 30 fölé tolódott. A hetvenes években még az újszülöttek harminc százaléka 30 év alatti anyától született, jelenleg az anyák hatvan százaléka 30 vagy még későbbi életkorban vállalja az első gyermeket.

A leggyakoribb ok talán az, hogy a nők ma már diplomával a kezükben először megfelelő egzisztenciát szeretnének teremteni, bizonyítani a munkahelyükön, majd jöhet a házasság és a baba. Gyakori az is, hogy egy nő válás után, a második házasságát szeretné egy gyermekkel megerősíteni.

Mivel kitolódott a szülést vállaló anyák életkora, azzal is számolni kell, hogy a teherbeesés valószínűsége csökken, a kívánt gyermekáldás nem valósul meg, mondta dr. Kőszegi László főorvos. Számtalan oka lehet ennek, lelki tényezők, szervi eltérések. Negyven évhez közelebb sűrűbben fordul elő magas vérnyomás, cukorbetegség. Arról nem is beszélve, hogy ha létrejön is a terhesség, ebben az életkorban már gyakrabban fenyeget vetélés.

A harmincöt év feletti kismamák esetében gyakoribb a császármetszés, a lepénytapadási rendellenesség, a magzati fekvési és forgási eltérés, a fogós, vákuumos szülésvezetés. Egyúttal nő a magzati elhalálozás és a kromoszóma- rendellenesség kockázata is. Fontos, hogy a leendő kismamák ezekről információt kapjanak.

Ugyanakkor vannak előnyös dolgok is, amelyek éppen a kismama érettebb korából adódnak. Mivel a szakorvos eleve magasabb kockázatba sorolja őket, több szűrésen vesznek részt: ultrahang, genetika, laborok, vér- és magzatvízvizsgálat. Ennek köszönhetően újszülöttjük állapota ugyanolyan jó, mint a fiatalabb anyáké. Mivel ők már kicsit több élettapasztalattal, és jobb anyagi háttérrel rendelkezhetnek, nyugodtabb és kiszámíthatóbb lehet a gyermeknevelés. Érdekes adat, hogy a negyvenes szülők gyermekei között több a balkezes, ilyenkor több kapcsolat van a két agyfélteke között, és kimutathatóan intelligensebbek.

Dr. Kőszegi László elmondta, az elmúlt negyven év alatt, mióta a szakmájában dolgozik, sokféle esettel találkozott, több ezer gyermeket segített a világra. Nem egyszer találkozott negyven feletti szülőnővel, igaz olyannal is, aki 48 évesen esett teherbe, amiről nem tudott. Azt hitte a tüneteit a változó kora okozza. Ő végül nem tartotta meg a magzatát.

Az elmúlt 40 évben nagyon sokat változott a szakma, mondta Kőszegi László. Korábban nem volt még ultrahangkészülék, a műszerezettség messze elmaradt a mostanitól. A labor-diagnosztika, a hormonok ellenőrzése, az ultrahangos vizsgálatok ma már sokkal alaposabb megfigyelést tesznek lehetővé. A megyében az első ultrahangkészüléket 1979 körül kapta meg a kórház. Az a készülék nyilván közel sem volt olyan minőségű, mint a mostaniak. Ma már számtalan technikai újdonság segíti az orvost és a leendő édesanyát.