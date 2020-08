Dinót is csinálnak a gyerekek az agyagozó szakkörön

Agyagozó kézműves szakkört vezet gyermekeknek Verseghy Ferenc fazekas, népi iparművész a tolnai MAG-Ház turisztikai látogatóközpont szervezésében. A kis tanoncok kemény magja rendszeresen részt vesz a foglalkozásokon, főleg állatos figurákat alkotnak.

A MAG-Ház évek óta jó ifjúsági programoknak ad teret Verseghy Ferenc szerint, aki húsz éve tért haza Tolnára, és meghívást kapott a központtól, hogy szerda délelőttönként vezesse ezt a szakkört. A fazekas úgy fogalmazott: a gyerekek fantáziája az ő segítségével ölthet testet.

Agyag még maradt a tavalyi projektből. A fiatalok leggyakrabban állatos figurákat (kutyát, macskát, dinoszauruszt) alkotnak belőle, ezek mellett edénykéket, faliképeket szoktak csinálni. A mester – hogy az alkotás maradandó legyen – kemencében kiégeti a munkákat, és örökbe adja nekik szeptemberben. A késztermékeket el is ajándékozhatják.

A résztvevők életkora nincs meghatározva, de általában általános iskolások jönnek. Van mindössze hároméves kisfiú, első osztályos nővér és anyuka is. A legidősebb fiatal hetedik osztályos. Verseghy azt is elmondta: egyes gyerekek már három-négy éve járnak hozzá, valaki minden alkalommal csatlakozik. Szülők és MAG-Ház-alkalmazottak is megjelennek.

A résztvevők zöme tolnai vagy mözsi; van szekszárdi és bajai is, de valamilyen tolnai kötődéssel. A szakkörben összesen harminc-harmincöt gyerek érintett, egy foglalkozásra viszont tizenkettő-tizenöt fér bele.

Verseghy elve, hogy minden gyermek önálló individuum, így nem is nyúl bele a munkájukba, legfeljebb csinál egy hasonlót, hogy rámutasson, miképp lehetne jobban dolgozni. A gyerekek odafigyelnek rá, fogékonyak a tanácsaira.

Verseghy Ferenc ötven éve dolgozik saját műhelyében, negyvenöt éve foglalkozik gyerekekkel. Az a tapasztalata, hogy egyszerre három-négy óra munka már sok lenne számukra, ezért egy-egy szerdai alkalom két óráig, tíztől délig tart. Augusztus 26-án lesz az utolsó – azután kezdődhet az égetés.