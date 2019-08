Esténként térzenét adnak a diákok

Vasárnaptól vasárnapig tart az egyhetes, bentlakásos zenei tábor Mórágyon, melyet második alkalommal szervezett meg a bátaszéki Tanner Vilmos. A tábort a református gyülekezet támogatta, melynek egyik színfoltja, hogy minden este 7 órától a tábor lakói térzenét adnak, tegnap este például Bátaszéken, a Szentháromság téren zenéltek.

Tanner Vilmos elmondta, a zenetáborban a jelentkezők különböző hangszereket próbálhatnak ki, illetve tanulnak meg játszani rajtuk. A hangszerekkel ismerkedést könnyíti, hogy a jelentkezők többsége valamelyik zeneiskolába jár, és a táborba a saját hangszerét is magával vitte.

A tábor első napján különféle dobokat mutattak be a fiataloknak, így egy különlegességet is, a cajon-t, mely egy spanyol hangszer, egy dobozhoz hasonlít, melyben hurok rezgése ad hangot. A hét többi napján a fuvola, a furulya, a vadászkürt, a gitár, a zongora, a tambura használata is terítékre került. A fiatalok – több mint húszan – énekeket, zsoltárokat, népi dalokat is tanultak. A tábor vasárnap, az istentisztelet után zár majd.