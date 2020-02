Ezt játsszák a megye mozijai 02.27–03.04.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Február 27–március 1. 15 óra

Sonic, a sündisznó /Sonic the Hedgehog/

japán-amerikai-kanadai animációs kalandfilm, akciófilm, 100 perc, 2019

Szereplők:

Ben Schwartz – Sonic (hang)

Jim Carrey – Dr. Ivo Robotnyik

James Marsden – Tom Wachowski

Lee Maljoub – Stone ügynök

Neal McDonough – Major Bennington Rendező: Jeff Fowler



Sonic, a sündisznó véletlenül hihetetlen erő birtokosa lesz, ami ő maga sem ért teljesen. A saját védelme érdekében a Földön rejtőzik el, és egyetlen szabályt kell betartania: nem szabad, hogy a világ tudomást szerezzen a létezéséről. Ám ez nem könnyű feladat egy 15 évesnek, főleg ha az a 15 éves Sonic képességeivel és habitusával van megáldva. Így aztán nem kell hozzá sok, hogy felfedezze őt Tom, a szarkasztikus, ám áldott jó szívű kisvárosi zsaru. Ők ketten összeállnak, és egy hihetetlenül akciódús kalandba keverednek, miközben átszelik a fél világot úgy, hogy üldözi őket a mániákus Dr. Robotnyik és robotszerkentyűi…

Február 27–március 1. 17 óra

Ne játssz a tűzzel /Playing with Fire/

amerikai vígjáték, 96 perc, 2019

Szereplők: Brianna Hildebrand, Judy Greer, Keegan-Michael Key, John Cena, John Leguizamo

Rendező: Andy Fickman

Amikor egy elit ejtőernyős tűzoltó és csapata kiment három gyereket egy égő házból, meg kell oldaniuk a rájuk bízott gézengúzok szórakoztatását, miközben gondoskodniuk is kell róluk.

Március 1–4. 19:30 óra

A vágyak szigete /Fantasy Island/

amerikai misztikus film, horror, 110 perc, 2020

Szereplők:

Maggie Q – Elena

Michael Rooker – Morgan

Michael Peña – Mr. Roarke

Lucy Hale – Melanie

Ryan Hansen – Bradley

Kim Coates – Devil Face Rendező: Jeff Wadlow

Valahol a Csendes-óceán egy elhagyott részén egy különleges intézmény működik egy csodálatos szigeten. Az itt dolgozóknak csupán egy feladatuk van: hogy aki a szigetre jön, annak megvalósuljon élete legelérhetetlenebb, legcsodásabb, legmerészebb álma. Mindenki csupán egyetlen lehetőséget kap, de aki eljut ide, az nem marad ki abból, amire vágyik – nincs határ, nincs korlát, nincs szabály.

A szigetet egy titokzatos tudós vezeti, aki minden érkezőhöz egyformán kedves, ám végül, mindenkivel egyformán szigorú. Mert az álmok valóra válhatnak – de rettenetes árat kell fizetni értük.

Február 27–29. 19:30 óra és március 2–4. 17 óra

Ragadozó madarak (és egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása) /Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)/

amerikai akciófilm, krimi, kalandfilm, 109 perc, 2020

Szereplők:

Margot Robbie – Harley Quinn

Ewan McGregor – Black Mask

Mary Elizabeth Winstead – Helena Bertinelli / Vadásznő

Jurnee Smollett-Bell – Dinah Lance / Fekete Kanári

Rosie Perez – Renee Montoya Rendező: Cathy Yan

Harley Quinn (Margot Robbie) sosem volt jó kislány. Sem normális. De amióta Gotham legizgalmasabb nője szakított Jokerrel, megváltozott benne valami.

Feladja addigi magányát, és három nem kevésbé életveszélyes barátnőjével, Fekete Kanárival, Vadásznővel és Renee Montoyával indul újabb kalandokra. És amikor egy gonosz maffiavezér elrabol egy fiatal lányt, úgy dönt, társnőivel együtt kipróbálja, milyen érzés, ha egyszer a jó oldalon harcol.

Hát, furcsa. Lehet, hogy nem is bírja így sokáig.

Bölcske

Február 27–március 1. 16 óra

Február 27–március 1. 20:30 óra

Tőrbe ejtve /Knives Out/

amerikai krimi-vígjáték, 130 perc, 2019

Szereplők:

Ana de Armas – Marta

Chris Evans – Alex Robinson

Daniel Craig – Benoit Blanc

Jamie Lee Curtis – Linda Robinson

Michael Shannon – Jack Bressler

Toni Collette – Joni

Rendező: Rian Johnson



A milliárdos krimiírót 85. születésnapján holtan találják vidéki villájában. A partit követő napon a tett helyszínére érkezik a híres magándetektív, Benoit Blanc (Daniel Craig), akit egy titokzatos személy bérelt fel a szenzációs bűncselekmény felderítésével. Ahogy a nyomozó elkezdi felgöngyölíteni az ügyet, egyre különösebb tiktokra derít fényt. És bár az ünnepségen résztvevő családtagoknak, és a személyzetnek is megdönthetetlen alibije van, mindenkinek alapos indítéka volt a szörnyű tett elkövetésére. A vidéki magányban elszigetelt família minden tagja egyre kétségbeesettebben bizonygatja saját igazát, de Benoit Blanc egy meglepő csellel végül mégis tőrbe csalja a gyilkost.

