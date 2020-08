Ezt játsszák a megyei mozik 08.13–19.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Augusztus 13–19. 15 óra

Állati jó kekszek /Animal Crackers/

amerikai-spanyol-kínai-dél-koreai családi animációs film, 94 perc, 2017

Szereplők: Emily Blunt, Danny DeVito, John Krasinski, Sir Ian McKellen, Sylvester Stallone, Raven-Symoné

Rendező: Scott Christian Sava, Tony Bancroft

Forgatókönyvíró: Dean Lorey

Hivatalos tartalom: Owen élete lélekölő munkája körül forog, így nem sok ideje marad imádott feleségére és aranyos kislányukra. Nagy az öröm, amikor a rég elfeledett nagybácsija rá hagyja vándorcirkuszát, így mostantól közös gyerekkori álmuknak szentelhetik magukat. Ám a cirkusz elvesztette régi fényét: állatok már nincsenek, a társulat tagjai pedig túl öregek ahhoz, hogy fellépjenek. Owen bácsikájának azonban van egy titka, ami egycsapásra megoldhatja minden gondjukat. Egy rejtélyes dobozban mágikus kekszek lapulnak, amelyekkel olyan állattá változhatsz a porondon, amilyenné csak szeretnél. A fiataloknak azonban túl kell járnia a nagybácsi gonosz testvérének eszén, aki sajnos ismeri a doboz titkát és fáj a foga a mágikus kekszre. (Forrás: Big Bang Media)

Augusztus 13–19. 17 óra

Pont az a dal /The High Note/

amerikai romantikus dráma, 113 perc, 2020

Szereplők: Tracee Ellis Ross, Bill Pullman, Dakota Johnson, June Diane Raphael, Ice Cube, Eddie Izzard

Rendező: Nisha Ganatra

Forgatókönyvíró: Flora Greeson

Hivatalos tartalom: A Los Angeles-i zeneipar csillogó világában játszódik a szupersztár énekesnő, Grace Davis (Tracee Ellis Ross) története, akinek tehetsége és egója elképzelhetetlen magasságokban szárnyal. Maggie (Dakota Johnson) Grace túlterhelt személyi asszisztense, aki beleragadt az énekesnő napi, csip-csup ügyeinek intézésébe, de nem mondott le arról a gyermekkori álmáról, hogy zenei producer legyen. Amikor Grace menedzsere (Ice Cube) olyan választás elé állítja a sztárt, ami eltérítheti a karrierje menetét, Maggie és Grace előállnak egy tervvel, mely örökre megváltoztathatja az életüket…

Augusztus 13–19. 19:30 óra

Staten Island királya /King of Staten Island/

amerikai vígjáték, 136 perc, 2020

Szereplők: Pete Davidson, Bel Powley, Ricky Velez, Lou Wilson, Carly Aquilino

Rendező: Judd Apatow

Forgatókönyvíró: Judd Apatow

Hivatalos tartalom: Scott kissé lelassult a fejlődésben, amióta tűzoltó apja 7 éves korában meghalt. Most a húszas évei közepén jár, sokra nem vitte, álmát, hogy tetoválóművész lesz, nincs sok esélye valóra váltani. Miközben ambiciózus húga főiskolára megy, Scott még a folyton kimerült sürgősségi nővér anyjával él, napjait füvezéssel, bandázással tölti, és titokban összejön gyerekkori barátjával. Ám amikor az anyja randizni kezd egy nagypofájú tűzoltóval, olyan események láncolata indul be, melyek arra kényszerítik Scottot, hogy megküzdjön a gyászával, és megtegye első bizonytalan lépteit előrefelé az életben…

Bölcske

Augusztus 14–16. 16 óra

Scooby /Scoob!/

amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 93 perc, 2020

Magyar hangok: Vass Gábor, Markovics Tamás, Fekete Zoltán, Madarász Éva, Hámori Eszter, Csankó Zoltán

Rendező: Tony Cervone

Forgatókönyvíró: Matt Lieberman, Kelly Fremon

Scooby-Doo és a banda eddigi legnagyobb rejtélyével kell, hogy szembenézzen. Valaki gonosz tervet szövöget ugyanis: a világra szabadítaná Kerberoszt, a szellemkutyát. Miközben a csapat próbálja megakadályozni a „kutyapokalipszist”, arra is rájönnek, hogy Scooby-Doo nagyobb tettekre hivatott, mint azt addig bárki gondolta volna.

Augusztus 14–16. 18 óra

Titkok és igazságok /Chamboultout/

feliratos francia-belga vígjáték, 100 perc, 2019

Szereplők: Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn, Anne Marivin

Rendező: Eric Lavaine

Forgatókönyvíró: Bruno Lavaine, Eric Lavaine

Hivatalos tartalom: A Bordeaux-ban élő Béatrice izgatottan készül új könyvének megjelenésére. Az önéletrajzi ihletésű regényben férje, Frédéric balesetének történetét írta meg. A jó humorú, sármos és vonzó férfi megvakult, és teljesen kiszámíthatatlanná vált: bármit kimond, ami csak eszébe jut, mindenféle szűrő nélkül. A házaspár nyárra Biarritzba utazik, ahova régi barátaik is velük tartanak. Itt mutatják be a könyvet is az őszi megjelenés előtt. Mindenki izgatottan olvassa a történetet: megpróbálják kitalálni, kik rejlenek a megváltoztatott nevek mögött. A nyomozás félreértéseket és feszültséget szül a társaság tagjai között, az igaz barátság, a család összetartó ereje és a szeretet azonban minden akadályt legyőz.

Augusztus 14–16. 20:30 óra

