Felelősséggel lehet csak fürödni a szabad vizekben

A természetes vizek strandszezon előtti vizsgálata után az első szezon közbeni is megtörtént, és mindegyik eredmény megfelelő volt – írja tájékoztatójában a Tolna Megyei Kormányhivatal. Egyúttal a legfontosabb szabályokra is felhívják a figyelmet a fürdőzők egészsége és a környezet óvása érdekében.

A szabad vizek a jól úszóknak is okozhatnak meglepetéseket, ezért csak kijelölt helyen szabad csobbanni, a gyerekeket pedig nem szabad felügyelet nélkül hagyni sem a vízben, sem a parton. A hőguta elkerülésére a vízparton is figyelni kell. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, amelyre a tiszta ivóvíz a legalkalmasabb az alkohol és a magas cukortartalmú italok helyett. Az ivóvíz ráadásul mindenhol elérhető, így kevesebb hulladék termelődik. Az erős napsugárzás miatt 11 és 15 óra között érdemesebb inkább árnyékba húzódni, de a naptej használatáról ilyenkor sem szabad megfeledkezni. A természetes vizek védelme érdekében azonban a napvédőt zuhanyzással el kell távolítani a bőrről fürdés előtt.

Az 1-3 év közötti gyerekek védelme különösen fontos. Legyenek árnyékos helyen, gondoskodni kell a hűtésükről és a megfelelő folyadékpótlásukról. A vízparton is érvényes az a jó tanács, hogy a nagyon meleg órákban jobb kerülni az erős fizikai igénybevételt. A sportolást, a játékokat érdemes inkább a reggeli, vagy a délutáni, kora esti órákra időzíteni. Sem mozgás, sem napozás után nem szabad felhevült testtel vízbe menni, előbb fokozatosan le kell hűteni magunkat.

Az alapvető higiéniai szabályok betartása a természetes vizek partján is fontos. A kijelölt fürdőhelyeken megfelelő zuhanyzók és illemhelyek állnak rendelkezésre. Ha a fürdőzés után néhány napon belül láz, vagy hányás, hasmenés jelentkezik, orvoshoz kell fordulni, és jelezni kell azt is, korábban hol fürdött. Aki fertőző betegségben szenved, mások egészsége védelmében ne menjen közösségi fürdőkbe, kijelölt fürdőhelyekre. Állatot, házi kedvencet tilos itt fürdetni. A természetes strandok vizeit a fenntartók jogszabályi előírások szerint rendszeresen vizsgáltatják. Nem megfelelő vízminőség, szennyezés esetén az illetékes járási hivatal a fürdést megtilthatja.

Jó eredmények

Tolna megyében idén is két víztesten, a Fadd-Dombori Holt-Duna-ágon, valamint Szálkán, a víztározó tóban jelölt ki természetes fürdőhelyet a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya. Domboriban a két szabadstrandon a májusi és a júniusi mintavétel is kiváló eredményt hozott, akárcsak a tábori strand esetében. Az elmúlt évek eredményeit is figyelembe véve, a fürdőhelyek minősítése jó. A szálkai mintavétel eredménye szintén kiváló, és az elmúlt évek eredményei alapján is kiváló minősítésű a tó vize.