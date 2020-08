Hőségben készül a kenyér és az út is

Augusztus van és kánikula, ami nem szokatlan nyáron. A hűvös szobában, a légkondicionált irodában könnyű ezt elviselni, de vannak olyan szakmák, ahol bírni kell a meleget.

Az éttermek konyháiban, a pékségekben dolgozók vagy a szőlőültetvényeken zöldmunkázók, gyümölcsöt szedők, de a közútjainkon aszfaltozók, útjavítók is végzik a rájuk bízott munkát. Gyakoribb pihenőkkel, hűvös védőitallal igyekeznek átvészelni az embert próbáló forróságot.

Amikor bevásárolni, ügyet intézni, vagy csak egyszerűen a munkába igyekszünk, és kénytelenek vagyunk kimozdulni otthonról, tapasztaljuk, hogy milyen meleg van. Ennek nyilván örülnek a nyaralók, de akinek dolgoznia kell, az bizony megszenvedi a hőséget, pláne, ha még a munkája is olyan.

– Most különösen nagy meleg van a pékségben, negyven fok feletti a hőmérséklet a kemencék környezetében – mondta Szőcs István, egy bátaszéki pékség munkatársa. – Ez azt jelenti, hogy közel tíz fokkal is melegebb van ezekben a napokban a kemencék körül, mint máskor. A kemencék egyébként kétszáz fokon üzemelnek. Több pihenőidővel tudjuk csak átvészelni ezt az időszakot. Ásványvízből is jóval több fogy ezekben a napokban. Persze a tésztával nem lehet várni, fel kell dolgozni, és meg kell sütni. Eszerint kell a pihenőket is alakítani. Minden ablak, ajtó nyitva van, próbálunk huzatot csinálni. A ventilátorok nem üzemelhetnek mindenhol, hiszen ez nem tenne jót a lisztnek. A pékek nálunk zömében éjszaka dolgoznak. Ugyanakkor megjegyzem, télen is izzad a pék, hiszen a kemencék akkor is kétszáz fokosak, csak akkor jobban esik a meleg, mint nyáron. – zárta Szőcs István.

Gépkocsiban ülve, a megyét, az országot járva tapasztaljuk, hogy sok helyen aszfaltoznak, utat javítanak. A munkások alaposan lebarnulva irányítják a forgalmat, vagy éppen egyengetik az aszfaltot. Nehéz munka az övék.

– A munkavédelmi előírásokat mindig szem előtt tartva, megfelelően gondoskodunk az utakon dolgozó – útüzemeltető és útellenőr – szakembereinkről hőség idején – tájékoztatta lapunkat Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. – Hőség idején szakembereinknek biztosítjuk az árnyékban, hűvös helyen töltendő pihenőidőt óránként legalább öt, de legfeljebb tíz perces időtartamban, továbbá hőségriadó ideje alatt a munkavállalóknak legalább 14-16 fokos hőmérsékletű ivóvizet vagy ásványvizet juttatunk. Az úton dolgozó munkavállalóink számára a leégés ellen megfelelő öltözéket (UV-védelemmel ellátott szemüveg, nyári sapka) és magas faktorszámú védőkészítményt biztosítunk. Az úton folyó munkák felfüggesztésére csak szélsőséges időjárási körülmények (például vihar, jégeső, nagy erejű szél) között kerül sor.

Az éttermek, kifőzdék konyháiban is emberpróbáló most a hőség. A szekszárdi Amaryllis étterem vezetője, Seregi Ferenc elmondta, náluk van klíma a konyhában is, de nyilván a tűzhely mellett dolgozók ebből keveset éreznek. Szerencsére fiatal a gárda, így jól bírják a meleget. Ez egy ilyen szakma, sok ásványvízzel próbálják frissen tartani magukat, amire szükség is van, hiszen a vendég nem érezhet semmit a konyhások meleggel való küszködéséből.