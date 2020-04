Ifjúsági klubok szervezésével kezdett a Gastroblues előtt

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával tüntette ki Gárdai Györgyöt, a paksi Nemzetközi Gastroblues Fesztivál főszervezőjét Áder János köztársasági elnök. A kitüntetést – amelyet a kialakult járványhelyzet miatt ugyan nem tudott személyesen átvenni – a város kulturális életének fejlesztése és nemzetközi hírnevének erősítése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként kapta. Gárdai György úgy véli, az elismerés leginkább a fesztiválnak szól, annak, hogy Paks nemzetközi elismertséget szerzett általa, illetve hogy a határon túl élő magyarokat is mindig bevonta.

Elmondta, hogy hiába zenerajongó, az egyetlen hangszer, amelyhez hozzá mert nyúlni, az a harang. Ez az ismeretség annak köszönhető, hogy az édesapja ötvenhatos szerepvállalása okán néhány hónapot Kistarcsán töltött, majd szabadulása után senki sem merte foglalkoztatni az akkor néhány ezer lelket számláló Pakson. Végül Sólyom Károly, a város néhai evangélikus lelkésze alkalmazta templomszolgaként, és ha az apja más foglalatossága miatt nem ért rá, kilencévesen ő húzta a harangkötelet.

Családjával 1962-ben költöztek Dunaújvárosba. Mint mondta, a város az ország egyik gyűjtőhelye volt akkortájt, a valóban dolgozni akaró emberek egzisztenciát találtak ott. Gárdai György úgy emlékszik, a családja „reakciós” múltjának semmiféle hátrányát nem érezte. Hozzátette, hogy okozott néhány álmatlan éjszakát a szüleinek, de nem „a csörömpölés, az ordítós zene” nyugtalanította őket, hanem az, hogy a Szabad Európa rádiót hallgatta, és félő volt, hogy ezzel újabb okot adnak a politikai rendőrségnek a kellemetlenkedésre. Részt vett több ifjúsági klub szervezésében, és vezetett magnós klubokat is.

Elmúlt már húszéves, amikor beszállt a dunaújvárosi ifjúsági klub munkájába. A felvételeket a Fővárosi Művelődési Ház magnós klubjától kapták. – A hetvenes évek közepén ránk köszöntött a diszkókorszak. A dunaújvárosi Arany Csillag Szálloda KISZ Klubjában részt vettem ilyen programok vezetésében is, de hamar sikerült rávennem a KISZ helyi vezetőjét, hogy a diszkó bevételét élőzenére költsük, így aztán jobbnál jobb együttesek koncerteztek a városban: Török Ádám, Pege Aladár, a Benkó Dixieland, a Bergendy dzsessz formációja, Kőszegi Imre és sokan mások – sorolta.

Gárdai György 1986-ban költözött haza Paksra, a nagyszülői házba, és hamarosan megnyitotta az azóta is működő Új Hullám Sörözőt. – Az ehhez szükséges iskolákat elvégeztem, gyakorlatot leginkább ifjúkoromban szereztem, különböző színvonalú kocsmákban mint vendég – mondta a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában erősáramú technikusi végzettséget is szerző fesztiválszervező.

Nem sokkal később a blues-rock-jazz kocsmájából indult útjára a Gastroblues Fesztivál. – Az első kétnapos volt, mindössze öt zenekar játszott, és rendeztünk egy kis utcabált is. Azonnal kiderült, hogy a fesztiválra szükség van – idézte fel a kezdeteket a főszervező. Hozzátette, hogy a munkát lelkes kapkodás jellemezte, ma viszont már kis stábok dolgoznak a fesztivál előtti hónapokban és a rendezvény napjaiban. Mindenki tudja a dolgát, de az alapötlet változatlanul a blues, a bor, a jazz, a rock és a gasztronómia. Hazai és világsztárok sora lépett már fel Pakson. Vendég volt többek között a Jethro Tull, Al Di Meola, Beth Hart, Spencer Davis, a Yardbirds együttes, a Rolling Stones gitárosa, Jimi Hendrix basszerosa is. Már az első bulik kép- és hanganyagát megörökítették, mostanra pedig már több mint hetven adathordozó jelent meg a Gastroblues Fesztiválról.

A 28 éves múltra visszatekintő rendezvény az évek során tagja lett az Európai Blues Uniónak, magyar Guinness-rekord fűződik a nevéhez, több millió forint adománnyal segítette a határon túli magyarokat. Gárdai György kiemelte, hogy mindez nem az egyedüli érdeme. A fesztivál mellé állt az önkormányzat, az atomerőmű, s számos kivételes személy, így juthatott el a rendezvény oda, ahol most tart. Hálás a családjának és az önkéntes segítőknek. Feleségét, Évát külön is méltatta, aki mindig a biztos hátteret nyújtotta számára.

Gárdai György munkájáért megyei Prima díjat, Tolna Megye Művészetéért plakettet kapott, tiszteletbeli székellyé avatták, és ismeretei szerint az ő családjuk az egyetlen, ahol két Pro Urbe-díjas van: édesapja és ő.

Most arra kéri a zeneszerető embereket, hogy ebben a kritikus időszakban maradjanak otthon, hogy a fesztiválokon egészségesen találkozhassanak majd.

Gyermekeinek adta át a stafétát

A fesztivál szervezését néhány éve átadta a gyerekeinek, a fuvolaművész Viktóriának és a vendéglátó középiskolát végzett, művelődésszervező, valamint informatikus könyvtáros és könyvtárpedagógia-tanár diplomával bíró Ádámnak. Sőt, már az unokái is belekóstoltak a rendezvénybe. Persze a fesztiváltól most sem szakadt el. A közel harmincévnyi kép- és hanganyag archiválásával foglalkozik, készül egy Best of Gastroblues kiadvány, illetve sorozat a fesztivál visszatérő vendégeinek fellépéseiről, köztük az Ismerős Arcok, a Tűzkerék, Ferenczi György, Török Ádám és Tátrai Tibor nevéhez kötődő Magyar Atom koncertjeiről.

A trianoni békediktátum aláírásának százéves évfordulójához kapcsolódóan a Testvértelepülések Zenés Találkozóját szervezi Pakson, ám ahogy a járványhelyzet miatt a Gastroblues fesztiválnak, úgy jelenleg ennek is bizonytalan az időpontja.