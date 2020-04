Játékot, sok mesét, kísérletet ajánlanak

Az óvónőknek hiányoznak a gyerekek, a gyerekeknek pedig az óvó nénik és a játék a pajtásokkal. A pedagógusok ebben a nehéz időszakban is segítséget nyújtanak.

Az óvónők is átálltak az otthoni munkavégzésre, tudtuk meg Sebestyén Györgyitől, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda vezetőjétől. – Tulajdonképpen ugyanazt a módszert alkalmazzuk, mint az iskolákban dolgozó pedagógusok, online tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel és rajtuk keresztül a gyerekekkel. Különbség persze, hogy míg az iskolai feladatokat kötelező elvégezni, mi csupán lehetőséget kínálunk. Intézményünk esetében viszont ezzel igen nagy számban élnek a családok – tájékoztat a vezető.

Igyekeznek tartani magukat a tervezett feladatokhoz, igaz, ezek most más módon valósulnak meg. Sebestyén Györgyi szerint kollégái leleményesek és megbirkóznak a nem könnyű helyzettel. Az óvodában német nyelvű nevelés is folyik. Az egyik óvónő például felvett egy mesét, amelyhez illusztrációt is készített, és ezt küldte el a csoportjának.

Általában napi szinten kapnak az ovisok és szüleik a családdal közösen végezhető tevékenységekhez videót, leírást, valamint verseket, mondókákat, meséket és dalokat. De még kísérletezhetnek is otthon a kicsik. Nem kell persze veszélyes dolgokra gondolni, sokkal inkább könnyen, például vízzel végezhető megfigyelésekre. A gyerekek gyakran küldenek élményrajzokat is az óvó néniknek, így örökítve meg azokat a dolgokat, amelyek a legjobbak voltak az előző napon.

Gyógytestnevelés és mozgásfejlesztés is elérhető ebben az intézményben. A szülők a visszajelzések szerint nagyon örülnek annak, hogy erről most sem kell lemondaniuk. És általában is elmondható, hogy a családok valóban segítségnek érzik az óvónők napi küldeményeit, hiszen nem mindig egyszerű értelmes elfoglaltsággal lekötni a családok legfiatalabb tagjait. Sok anyuka és apuka úgy gondolja, ésszerűbb és könnyebb egy szakember útmutatásait követni, mint munka mellett a gyerekek szórakoztatásáról is gondoskodni.

Hasonlóan jók a tapasztalatai Zsók Józsefnének, aki a teveli óvoda závodi tagintézményének óvópedagógusa. Megkeresésünkkor is a számítógép előtt ült, mint mondta, reggeltől délig tartó elfoglaltságot jelent neki, hogy a megfelelő anyagokat válogassa össze ovisainak. Minden nap küld nekik az éppen aktuális témakörhöz kapcsolódó verset, dalt. Azt mondja, szerencse, hogy van internet, és azon sok jó ötlet. Ezen a héten egyébként a nemrégiben visszatért madarakkal foglalkoznak, előtte a tavaszi virágokkal és a víz világnapjával.

Azt is megtudtuk az óvópedagógusoktól, hogy az elvégzett munkát rögzítik. Ez egyrészt elvárás, másrészt pedig akkor is jól jöhet egy ilyen feladatgyűjtemény, ha minden visszatér a régi kerékvágásba.

Észrevétlenül fejlesztenek A pedagógusok által ajánlott játékok észrevétlenül fejlesztik a gyerekeket. De a szülők is kitalálhatnak otthoni szórakoztató programot. Nem is kell semmilyen eszköz például a barkochbához, a szólánchoz vagy a bújócskához. Kincset keresni is lehet otthon, kincs pedig lehet bármi, akár egy játék vagy egy kis édesség. Előkerülhetnek a társasok, de mi magunk is rajzolhatunk ilyesmit, lépegetni pedig már meglévő apró játékokkal lehet a pályán. Nagy képzelőerővel megáldott család esetén kitalálhatunk egy történetet, amelyet aztán a gyerek folytat, aztán a tesó és apa. És persze gyakran beválik a zsírkréta, a festék, és az sem baj, ha az alkotásba a szülő is betársul. Persze nagyon fontos a mozgás, még akkor is, ha kis lakásban élünk. A videómegosztó csatornákon gyerekeknek való mozgásos videókat is találunk.

Borítóképünkön: Ahol van udvar, ott tovább bővülnek a foglalkozások, a játékok lehetőségei