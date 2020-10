Környezetvédelem: A holnapra gondolva kell cselekednünk ma!

A tavaszi szekszárdi klímakonferenciát októberre halasztották a vírusveszély miatt, de most sem tudják megtartani. Egyebek mellett erről is beszél Baka György, a Zöldtárs Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki évtizedek óta a legaktívabb, legismertebb környezetvédelmi szakember Tolna megyében.

– Már akkor környezetvédelemmel foglalkozott, amikor ez még nem volt divat. Miért indult el ezen az ösvényen?

– Mezőgazdasági közegben nőttem fel – mondja Baka György környezetvédelmi szakmérnök, a Zöldtárs Alapítvány elnöke. – Az előhegyi részen gyerekeskedtem Szekszárdon, szőlőültetvények között. Már 14 évesen szőlőt telepítettem, és természetes volt, hogy ha csinálunk valamit, ha hozzányúlunk ahhoz, ami most van, akkor gondolkozzunk előre tíz-húsz évre, hogy mi lesz annak a következménye, a hozadéka. A környezetvédelem is erről szól.

– De a mezőgazdaság még nem környezetvédelem. Hogyan történt a váltás?

– Gödöllőn szereztem diplomát, és agrokémikusként kezdtem dolgozni Szekszárdon, a Tolna Megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomáson. Ekkor már foglalkoztatott a környezetvédelem. A rendszerváltás után függetlenítettem magam. Nem nagyon volt olyan főnököm, akire fel tudtam volna nézni, viszont voltak elképzeléseim, ötleteim, és nagyjából kirajzolódott előttem a saját utam. Ezen járok máig. Vállalkozóként és civil környezetvédőként egyaránt.

– Sikeresnek érzi magát?

– Igen is, meg nem is. Vannak eredmények, de nem arányosak a befektetett munkával. Rengeteg programot szerveztem, a Zöldtárs Alapítvány sok előadást tart, sok embert megmozgató akciókat hirdet. A szekszárdi önkormányzattal 2009-ben kötöttünk egy szerződést, amikor a város klímabarát településsé vált, s azóta a mi alapítványunk koordinálja a helyi klímabarát programokat: a löszszurdik-túrákat, az autómentes bringanapokat és a klímabarát konferenciákat. Az idei konferenciát a vírusveszély miatt tavasszal elhalasztottuk októberre, de most sem tarthatjuk meg, mert itt a járvány második hulláma. Összességében elég sokat teszünk azért, hogy az üzeneteink eljussanak az emberekhez, például az életmód tekintetében, a gyaloglás, a biciklizés preferálása az autózással szemben.

– Megbecsülik a munkáját?

– Anyagilag rendben vagyok. Körülbelül harminc cég környezetvédelmi dolgait rendezem, és megkeresem azt a pénzt, ami nekem és a családomnak elég. Extra igényeim nincsenek, úgyhogy e téren több megbecsülésre nincs szükségem. Más kérdés a civil szervezetek megbecsültsége. Ott elég soványak a lehetőségek. Nyeretlen pályázatok sokasága van mögöttünk a megalakulásunk, 2004 óta. Pedig bizonyítottuk már néhányszor, hogy jó célra fordítódik a hozzánk kerülő támogatás. Volt olyan projektünk, amikor Tolna megye több mint negyven településén helyeztünk ki komposztládákat. Plusz tíz aprítógépet. Nyugodtan mondhatom, hogy aközött a körülbelül hatvan település között, amelyek a klímabarát szövetséghez tartoznak, Szekszárd dobogós helyen áll.

– Mi az, amin változtatna, ha megtehetné?

– A sok negatív tapasztalat azt mondatja velem, hogy a környezettudatos gondolkodásra nevelés borzasztó nehéz dolog. Változtatni kellene a hozzáálláson persze, de nyögvenyelősen megy. Az illegális szemétlerakás ellen is küzdünk már másfél évtizede, hulladék kommandós akciókat szerveztünk, csakhogy haladás alig tapasztalható. Az emberek agykapacitását 90-95 százalékban a fogyasztás köti le, és csak kevesen, s csak keveset gondolnak arra, hogy el kéne jutni az energiatakarékos háztartásig, a szemétmentes életvitelig, a motorizációmentes közlekedésig. Felelősek vagyunk önmagunkért, a családunkért, a városunkért, az országunkért, de globális felelősségünk is van: a bolygóért! Miközben sokan még azt se fogják fel, hogy nekik a gyerekeikkel foglalkozni kéne.