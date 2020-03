Ötvenkilós harcsát emelt ki a tóból

Hosszúságát tekintve akármelyik sorozóbizottság előtt is megállta volna a helyét az a 190 centis harcsa, amelyet a sötétvölgyi horgásztóban akasztott meg a kakasdi Jakab József.

Húsz éve jár a Szekszárd melletti tó partjára, s a legutóbbi zsákmánya 50 kilót nyom. Ez ugyan nem rekordja sem a tónak, sem Jakab Józsefnek, lévén, hogy fogott itt már 76 kilós ragadozót is, meg 56 és 50 kilósat – azt mondja, az apraját ne is számoljuk. Most este 8-kor jött a jókora hal, felszíni stupekes szerelékre. Tíz perces fárasztás után sikerült partra emelni.

Még elég hűvös a víz, ilyenkor nem nagy a halak ellenállása, így aztán egyedül is boldogult a szerencsés – meg hozzáértő – horgász a nagy harcsával.

Borítókép: illusztráció