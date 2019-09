Szemet gyönyörködtető képek készültek az első Tündérszépről

Újra kameránk elé állt a tavalyi Tündérszépek győztese, Fábián Evelin. A bonyhádi illetőségű szépségkirálynőt az új évad baranyai fotózásának helyszínén kapták lencsevégre kollégáink. Közben beszélgettek is vele arról, hogy milyen feladatai vannak, hogyan változott meg az élete az elmúlt fél évben. Aki kedvet kapna, vagy hasonló sikerekre vágyna, mint Evelin, az jelentkezzen a versenyünkre!

– Egyre több a promóciós feladatod a 2020-as Tündérszépek verseny kapcsán, hogy bírod a tempót? Most is itt vagy velünk az előttünk álló évad fotózásán…

– Köszönöm kérdésed, eddig egész jól, és magamat is meglepve, nagy kedvvel.

– Ismét bevállaltál velünk a Da Vinci Spában egy újabb fotózást, hogy érezted magad?

– Minden túlzás nélkül életem legjobb fotózásán vettem részt, úgy érzem, így fél év után összekovácsolódott a csapat, és egyre könnyebb a kamerák előtti mozgás, szereplés. A helyszín meseszép volt, a társaság pedig…, mintha évek óta dolgoznánk együtt.

– Mit üzensz azoknak, akik még gondolkodnak, hogy jelentkezzenek?

– Nos, hogy miképp motiváljak több lányt? Ezekben a napokban sokat gondolkodtam, és azt hiszem, nem elsődlegesen a nyereményekkel kezdem. Annyi értékes perc van az életben, hát miért ne lenne ez a fotózás, vagy a verseny az egyik legemlékezetesebb a lányok életében? Hiszen az én életem is így változott meg. Higgyenek magukban, és ne figyeljenek az irigy vagy rosszindulatú kritikákra, kommentekre.

– Fél év telt el, mióta először fotóztunk téged. Mennyire változott meg az életed azóta?

– Így van, bizony az én életem is megváltozott. Fél éve léptem kamerák elé, és nem sokkal később az első Tündérszép lehettem. Azóta több felkérést kaptam divatbemutatókra, ruhafotózásra, reklám felkérést. Minderről előtte álmodni sem mertem volna. A verseny utáni időszakom olyannyira sűrű lett, hogy sokszor le kell mondanom időpontokat a főállásom miatt, de ezt nem negatívumként említem.

– Mit adott neked eddig a szépségipar? Továbbra is tartod, hogy nem szeretnél többé szépségversenyre jelentkezni?

– A szépségipar eleinte önbizalomhiányt, sérüléseket okozott, de úgy vélem kellett egy pár figyelmeztető kritika, hogy most úgy álljak a kamerák előtt, ahogy a képek visszaadják: derűsen, pár kilóval kevesebbel, és nagyobb önbizalommal. Így visszatérve az előző kérdésre, a lányoknak mondanám: nem minden kritika kritika, tanuld meg leszűrni a lényeget, és hozd ki magadból a legjobbat. És igen tartom, nem tervezem, hogy folytatom, elvégre így most a csúcson hagyom abba. És ki tudja, később még mit hoz az élet.

– Még mindig nem költötted el a Tündérszépek fődíját… Ki ne fuss az időből! Hova mész a nyereményedből?

– Még gondolkodunk a kedvesemmel, hogy hova is menjünk és mikor, mert elég nehezen tudjuk összeegyeztetni a szabadidőnket. Kifutni nem fogok, csak még gondolkodom a célon és az időponton.

– Milyen feladatok várnak még rád a Tündérszépek kapcsán?

– Két hete Pesten voltunk kampányfotózáson, ahol szó volt arról, hogy elvállalom a felkészítő táborban való részvételt, majd januárban a tv show kapcsán ismét látótérbe kerülök, de addig is a munkahelyemre, a sürgősségire összpontosítok.

Jelentkezz most, több millió forint értékben találnak gazdára nyeremények! Még nem késő jelentkezni tehát a www.tunderszepek.hu-n, hiszen folyamatosan zsűrizzük a szépségeket, hogy kiválasszuk azt a 30 lányt, aki bejut a megyei fordulóba. A legszebbekre az országos megmérettetésen közel 10 millió forint értékben várnak nyeremények: modellszerződés, H&M vásárlási utalványok, mobiltelefonok, egzotikus utazások.

A teljes képgalériát a bama.hu oldalon tekintheti meg!